Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России

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Руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов депортирован из России в Азербайджан. Ранее Гасанов пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года глава московской национально-культурной автономии азербайджанцев Бахтияр Гасанов был лишен гражданства России. Сам Гасанов заявил журналистам, что эта информация неправдива, но его российские паспорта значатся недействительными.

В начале июля 2025 года стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, 9 июля он покинул Россию. По словам адвоката Ибрагимова, лишение последнего гражданства не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой. В августе появилась информация, что лишен гражданства России азербайджанский бизнесмен Аршад Ханкишиев, бывший глава ликвидированной судом национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали давление на выходцев из Азербайджана в России и ряд случаев лишения их гражданства признаком инспирированной сверху кампании.

Бахтияр Гасанов был доставлен из центра временного содержания мигрантов, где он находился некоторое время, в аэропорт и депортирован из Российской Федерации, сообщает сегодня российское бюро АПА.

Ранее он пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу. Известно, что в июне этого года его задержали правоохранители и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где он находился вплоть до отправки в аэропорт, сообщила 17 августа Readovka.

51-летний Бахтияр Гасанов - уроженец Ордубадского района Азербайджана, главой Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы он был избран в июле 2022 года. Востоковед по профессии, он занимался предпринимательством и "известен в Москве как меценат", отмечается в публикации на официальном портале мэра и правительства Москвы. В публикациях азербайджанского государственного информагентства "Азертадж" Гасанов также упоминался в качестве члена Совета по межнациональным проблемам правительства Москвы и общественного совета при ГУВД Москвы.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".