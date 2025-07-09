Эльшана Ибрагимова депортируют из России

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Глава региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов находится в аэропорту Шереметьево, сегодня вечером он вылетает в Баку. Он назвал внезапным решение о лишении российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы . Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова, который лишен российского гражданства, депортируют из России.

Планируется, что Ибрагимов будет отправлен в Баку вечерним рейсом "Аэрофлота". Сейчас он находится в аэропорту Шереметьево, сообщила "База".

Ибрагимов, с которым журналистам удалось поговорить в очереди на регистрацию, заявил, что лишение гражданства было для него "внезапным". При этом он затруднился сказать, с чем оно связано, следует из видео, которое опубликовал сегодня Telegram-канал "Известий".

Отвечая на вопросы корреспондента, Ибрагимов сказал, что "чуть-чуть" расстроился и согласился с тем, что обидно покидать страну, где прожил 30 лет.

Эльшан Ибрагимов родился в 1967 году в Азербайджане, с середины 1990-х годов жил в городе Истра Московской области. Занимался оптово-розничной торговлей овощами и фруктами, национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области возглавил в 2018 году, отмечает "Газета.Ру".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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