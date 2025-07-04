Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья лишен российского гражданства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро сотрудников агентства с гражданством Азербайджана, которые преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Руководитель азербайджанской диаспоры Московской области Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», сообщил со ссылкой на источник РБК.

Эльшан Ибрагимов - глава правления региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области и член Консультативного Совета по делам национально-культурных автономий Московской области. Он подтвердил журналистам, что лишен российского гражданства, но отказался от дальнейших комментариев до возвращения в Азербайджан. Ибрагимов планирует вернуться на родину в течение нескольких дней, пишет Oxu.Az.

Информация о Ибрагимове уже удалена со страницы Общественной палаты Московской области, хотя еще остается в поиске, отмечает Telegram-канал “Осторожно, новости”.

Российский паспорт Эльшан Ибрагимов получил не позднее 2001 года 1 .

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.