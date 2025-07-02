Суд в Баку отправил в СИЗО восьмерых россиян

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Сабаильский суд Баку арестовал на четыре месяца восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 30 июня провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и заявили о задержании двух человек, назвав их агентами российских спецслужб под прикрытием. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Также сегодня азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

На распространенных видео на лицах задержанных в Азербайджане россиян видны следы побоев. Среди задержанных опознали двух российских IT-специалистов: 40-летний Антон Драчев и 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый оказались в Азербайджане не позднее осени 2022 года. Чем именно они занимались в стране, журналисты не выяснили.

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения восьмерым гражданам России, задержанным по подозрению в причастности к двум организованным преступным группам. Все восемь отправлены под арест по обвинению в транзите и онлайн-обороте наркотиков из Ирана.

Ходатайства следствия об аресте задержанных рассматривались по отдельности. Каждому из них "избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца", передает "Азертадж".

Журналистам к вечеру 1 июля удалось выяснить личность еще одного из задержанных. 23-летний Сергей Софронов из Череповца, в прошлом студент университета имени Канта в Калининграде, уехал из России после начала мобилизации, в октябре 2022 года - сначала в Казахстан, а оттуда в Азербайджан, сообщил Telegram-канал Baza.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

События в Екатеринбурге спровоцировали дипломатический кризис между Москвой и Баку: был отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука и визит в Россию парламентской делегации Азербайджана. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Кризис развивается на фоне ухудшения двусторонних отношений, которое последовало за крушением в Казахстане 25 декабря 2024 года рейса Azerbaijan Airlines Баку - Грозный с 67 людьми на борту. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа в связи с этими событиями.

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