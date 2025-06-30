В Баку силовики пришли с обыском в офис "Sputnik Азербайджан"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственные мероприятия связаны с продолжением работы агентства, работа которого была официально приостановлена в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" (представительства Россотрудничества) в Баку, Кремль назвал это "недоразумением". Позднее в феврале было ликвидировано представительство российской медиагруппы "России сегодня" в Азербайджане, действовавшее под именем "Sputnik Азербайджан".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Правоохранительные органы Азербайджана проводят следственные мероприятия в офисе российского агентства "Sputnik-Азербайджан", сообщает издание Report. Как сообщает АПА, операцию проводит полиция.

Издание Qafqazinfo пишет, что деятельность агентства «Sputnik-Азербайджан», которое входит в пропагандистскую медиагруппу «Россия сегодня», была ранее официально приостановлена в Азербайджане. Однако офис продолжал функционировать и сотрудники агентства выходили на работу, отмечает издание.

В мае Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа. Вероятным мотивом кибератаки на азербайджанские медиаресурсы в феврале Баку считает закрытие "Русского дома" и представительства "России сегодня". Азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций.

О том, как изменились отношения двух стран после авиакатастрофы, рассказывается также в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".