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02:53, 29 июня 2025

Баку призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Екатеринбурге были задержаны представители азербайджанской диаспоры. По данным источника, один из них умер при задержании. Баку призвал Москву расследовать задержание и наказать виновных. На фоне обвинений отменен визит в Азербайджан зампредседателя правительства России Алексея Оверчука.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в результате спецоперации силовиков в домах азербайджанцев в Екатеринбурге были задержаны девять человек, некоторые получили ранения, также сообщается о жертвах.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших сограждан и серьезными телесными повреждениями некоторых из них, а также задержанием девяти человек", - говорится в заявлении ведомства, которое потребовало "срочно расследовать это дело и привлечь к ответственности тех, кто совершает неприемлемое насилие в кратчайшие сроки".

Следственное управление Следкома России по Свердловской области сообщило 28 июня, что в регионе пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Отмечается, что несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием. Фигуранты также проверяются на причастность к иным преступлениям. О раненых и погибших данных нет.

Телеграм-канал "E1.ru / Новости Екатеринбурга" утверждает, что один из главных подозреваемых скончался, когда к нему ворвались силовики. По словам знакомого погибшего, ему стало плохо, он схватился за сердце. Вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. "Он уже немолодой был", - отметил знакомый.

В сообщении отмечается, что погибший был одним из братьев, которых подозревают в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году. "Допрашиваются десятки людей, связанных с азербайджанской диаспорой", - пишет телеграм-канал.

На заявление МИД Азербайджана отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовного дела. "Были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана", - приводит ее слова РБК.

Захарова также сообщила, что в МИД Азербайджана был 28 июня приглашен временный поверенный в делах России Петр Волоковых, который дал необходимые разъяснения азербайджанской стороны, "заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов".

На фоне обмена заявлениями был отменен визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец месяца. По данным Trend, азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге не видит целесообразности в визите Оверчука или любого другого официального лица Российской Федерации в страну.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", отношения Москвы и Баку в 2025 году заметно ухудшились. Это произошло после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

В феврале по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" в Баку, затем было ликвидировано представительство медиагруппы "Россия сегодня". 

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявили в Баку. 

В мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.

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Автор: "Кавказский узел"

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