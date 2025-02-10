Российский депутат Валуев стал персоной нон-грата в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, посчитав оскорбительными его слова о решении Баку закрыть "Русский дом".

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. Поэтому 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", объявил МИД Азербайджана. Пресс-секретарь Путина выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом и не исключил обсуждение этого вопроса между президентами обеих стран.

Требование Баку о закрытии Русского дома стало способом давления на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем, указали азербайджанские и российские аналитики.

"Оскорбительные высказывания угрожающего характера" со стороны первого зампредседателя комитета по туризму Госдумы России Николая Валуева, направленные против Азербайджана и азербайджанского народа, совершенно неприемлемы, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В связи с антиазербайджанской позицией этого депутата его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - сказал Гаджизаде, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Это не первый случай включения депутатов Госдумы России в список нежелательных лиц, напомнил Гаджизаде. «В частности, в этот список были внесены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. К сожалению, перечисленные депутаты, действующие против Азербайджана, являются членами правящей партии «Единая Россия». В отношении подобных лиц, которые действуют против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, против азербайджанского народа, и далее будут предприниматься шаги в рамках национального законодательства», - заявил Гаджизаде.

В 2010 году пятерым депутатам Госдумы, в том числе Константину Затулину, принявшим участие в наблюдении на выборах в Нагорном Карабахе, был запрещен въезд в Азербайджан.

Николай Валуев раскритиковал решение властей Азербайджана о прекращении в стране деятельности Русского дома 6 февраля, сделав несколько записей в своем телеграм-канале.

"Чем Россотрудничество не угодило? А это всё из "дрючбы народов", сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно, в России нет такой структуры, что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры - не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним ещё внимательнее. К диаспорам, конечно", - говорится в одной из публикаций Валуева.

По его мнению, диаспоры – это "центры трансляции всего". "Силы, влияния, криминала и много чего ещё. Культурный обмен там плетется в конце списка уставных задач, уж поверьте. А теперь к эмоциям. А они не нужны. Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона. А там и незаконная миграция, неуплата налогов, рейдерство и прочие интересные вещи", - написал Николай Валуев.

Сегодня Валуев прокомментировал изданию "Лента.ру" решение о запрете его въезда в Азербайджан. «Нет смысла. Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.