RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:57, 10 февраля 2025

Российский депутат Валуев стал персоной нон-грата в Азербайджане

Николай Валуев. Фото: APA https://ru.apa.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, посчитав оскорбительными его слова о решении Баку закрыть "Русский дом".

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. Поэтому 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", объявил МИД Азербайджана. Пресс-секретарь Путина выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом и не исключил обсуждение этого вопроса между президентами обеих стран.

Требование Баку о закрытии Русского дома стало способом давления на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем, указали азербайджанские и российские аналитики.

"Оскорбительные высказывания угрожающего характера" со стороны первого зампредседателя комитета по туризму Госдумы России Николая Валуева, направленные против Азербайджана и азербайджанского народа, совершенно неприемлемы, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В связи с антиазербайджанской позицией этого депутата его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - сказал Гаджизаде, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Это не первый случай включения депутатов Госдумы России в список нежелательных лиц, напомнил Гаджизаде. «В частности, в этот список были внесены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. К сожалению, перечисленные депутаты, действующие против Азербайджана, являются членами правящей партии «Единая Россия». В отношении подобных лиц, которые действуют против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, против азербайджанского народа, и далее будут предприниматься шаги в рамках национального законодательства», - заявил Гаджизаде.

В 2010 году пятерым депутатам Госдумы, в том числе Константину Затулину, принявшим участие в наблюдении на выборах в Нагорном Карабахе, был запрещен въезд в Азербайджан.

Николай Валуев раскритиковал решение властей Азербайджана о прекращении в стране деятельности Русского дома 6 февраля, сделав несколько записей в своем телеграм-канале.

"Чем Россотрудничество не угодило? А это всё из "дрючбы народов", сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно, в России нет такой структуры, что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры - не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним ещё внимательнее. К диаспорам, конечно", - говорится в одной из публикаций Валуева.

По его мнению, диаспоры – это "центры трансляции всего". "Силы, влияния, криминала и много чего ещё. Культурный обмен там плетется в конце списка уставных задач, уж поверьте. А теперь к эмоциям. А они не нужны. Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона. А там и незаконная миграция, неуплата налогов, рейдерство и прочие интересные вещи", - написал Николай Валуев.

Сегодня Валуев прокомментировал изданию "Лента.ру" решение о запрете его въезда в Азербайджан. «Нет смысла. Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:37, 10 февраля 2025
Двое военных из Ростовской области убиты на Украине
13:18, 10 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:47, 10 февраля 2025
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*
10:59, 10 февраля 2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой
05:49, 10 февраля 2025
Трое бойцов из Ростовской области убиты в СВО
03:52, 10 февраля 2025
Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Краснодаре
Все события дня
Новости
"Русский дом" в Баку. Скриншот видео https://oxu.az/ru/politika/russkij-dom-ili-shtab-razvedsluzhby
14:04, 7 февраля 2025
Кремль отреагировал на решение закрыть "Русский дом" в Баку
"Русский дом" в Баку. Скриншот фото Report.Az от 06.02.25, https://report.az/en/foreign-politics/russia-notified-about-termination-of-rossotrudnichestvo-activities-in-baku-sources-say/
20:08, 6 февраля 2025
Азербайджан потребовал прекратить деятельность "Русского дома"
На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
12:44, 5 февраля 2025
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer
Спасатели у самолета Баку-Грозный, разбившегося близ Актау. Скриншот фото МЧС Казахстана от 26.12.24, https://t.me/qr_tjm/19968
04:07, 5 февраля 2025
Минтранс Азербайджана прокомментировал отчет о крушении лайнера AZAL
Крушение самолета "Азербайджанских авиалиний". Фото: https://musavat.com/news/opasnyj-dlya-zdorovya-preparat-svobodno-otpuskaetsya-aptekami_1142012.html
16:18, 3 февраля 2025
Бакинские аналитики разъяснили молчание властей о причинах крушения самолета
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Фото
15:04, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
12
Худшее время для уличных товарищей
Фото
20:18, 6 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Тяжелые следствия имперского синдрома
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
11:16, 10 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Причины и сценарии ухудшения азербайджано-российских отношений
Фото
18:56, 9 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Сколько остается денег для счастья?
Фото
15:04, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
12
Худшее время для уличных товарищей
Фото
12:31, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Обвинительный акт зачитан, преступники вольны лгать
Фото
09:13, 8 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Трамп ударил по идее сильнее, чем бьют тоталитарии
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Сирия. Фото: https://south-ossetia.info/siriya-vozobnovila-istoricheski-neizbezhnyj-process/
10 февраля 2025, 12:47
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10 февраля 2025, 10:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой

Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
09 февраля 2025, 16:56
Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше