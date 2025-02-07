Кремль отреагировал на решение закрыть "Русский дом" в Баку

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Пресс-секретарь Путина выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть "Русский дом" и не исключил обсуждение этого вопроса между президентами обеих стран.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. Поэтому 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", объявил МИД Азербайджана.

Решение о закрытии "Русского дома" в Баку вызвало сожаление в Кремле, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он не исключил, что этот вопрос может обсуждаться на уровне президентов России и Азербайджана, сообщает сегодня "Интерфакс".

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов. Мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят в диалоге двух глав государств", - цитирует Пескова агентство.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков 6 февраля подтвердил получение ноты от Баку и отметил, что "Русский дом" пока продолжает работу. По словам Примакова, "Русский дом" должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время, сообщил в тот же день ТАСС.

"Но дело вот в чем: и посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращались к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь нам в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне", - привело слова Примакова агентство.

Заявление пресс-секретаря Путина прокомментировал сегодня автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Зачем Азербайджану "Русский дом"? Там проводились чтения стихов, обсуждения произведений русских авторов, показ картин местных художников, фотовыставки азербайджанских мастеров и многое, что не является важными культурными событиями в Азербайджане. Эти локальные, для десятков, от силы для сотни посетителей мероприятия, если очень хочется, инициаторы могут проводить, арендуя залы... "Русский дом" Азербайджану не нужен, а те, немногие, кто туда регулярно ходят, могут удовлетворять свои культурные потребности в другой, как говорят в Москве теперь - "локации", - написал он в своем посте "Кого еще отправить за "Русским домом".

Напомним, 24 января частный азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором со ссылкой на "достоверные источники" и без раскрытия подробностей обвинил "Русский дом" в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы.

28 января МИД России выразил недоумение послу Азербайджана в связи с серией антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ о крушении самолета Azerbaijan Airlines и "Русском доме" в Баку. В свою очередь Баку выразил послу России недовольство в связи с публикациями в СМИ и комментариями отдельных официальных лиц относительно причин крушения самолета.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный", а новости о последствиях авиакатастрофы собраны на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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