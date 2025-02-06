Азербайджан потребовал прекратить деятельность "Русского дома"

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Министерство иностранных дел Азербайджана направило России ноту о прекращении деятельности "Русского дома" в связи с нарушением требований законодательства.

Как писал "Кавказский узел", министерство иностранных дел (МИД) России 28 января выразило недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву после серии антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines, а также дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. "Министерство акцентировало, что необходимо дождаться завершения официального расследования и обнародования его результатов, чтобы были ясны все детали трагедии, сообщила пресс-служба МИД РФ. Баку выразил послу Российской Федерации недовольство в связи с публикациями в СМИ и комментариями отдельных официальных лиц относительно причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

24 января частный азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил "Русский дом" в Баку в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. В репортаже, ссылаясь на "достоверные источники", без раскрытия подробностей, утверждалось, что Российский культурный центр способствует разжиганию межэтнической розни, сепаратизма и действует как центр разведывательной деятельности. В конце сюжета ведущая заявила: "К сожалению, это уже не "Русский дом", а дом российского шпионажа".

Баку 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он объяснил это требование тем, что работа таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

"Баку проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана. Вслед за этим 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", - говорится в заявлении.

Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении работы Русского дома в Азербайджане, в Баку ожидают от российской стороны «соответствующих меры в этом направлении», добавил Гаджизаде.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали бакинские аналитики.

Ранее, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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