Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer

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Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе рейса Баку-Грозный. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Заявления министерств транспорта Казахстана и Азербайджана прокомментировали "Кавказскому узлу" редактор и военный аналитик агентства Turaн Шахин Гаджиев и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Обнародованный правительством Казахстана предварительный отчет о катастрофе "носит осторожный, констатационный характер" и изобилует информацией технического характера, обратил внимание Шахин Гаджиев. Самый большой недостаток отчета в том, что в его заключении нет выводов, подчеркнул он. «Отчет основывался на выводах экспертов, а любая экспертиза должна иметь финальное заключение», - пояснил аналитик.

Например, по его словам, в заключении должны были быть опровергнуты утверждения о том, что причиной аварии стало столкновение самолета с птицами, а также о взрыве кислородного баллона. «Да, представлены переговоры пилота с диспетчерами, и командир экипажа озвучивает предположение о столкновении с птицами и взрыве баллона. Однако это было в самом начале, и пилоты не могли сначала понять, что происходит, и высказывали предположения. Эти версии опровергаются характерными пробоинами в фюзеляже и обнаружением в самолете посторонних предметов», - сказал Гаджиев.

По его словам, комментарии Минтранса Азербайджана также носят осторожный и «констатационный характер»: в них нет критики и или резкого несогласия, однако азербайджанская сторона деликатно указывает, что «во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS». Это намек на то, что сигналы могли пропасть в результате воздействия РЭБ российского ПВО, отметил аналитик.

Минтранс Азербайджан акцентирует внимание на той части отчета, в котором говорится, что «обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов». В Баку также обратили внимание на то, что в отчете нет фактических доказательств и того, что воздушное судно столкнулось с птицами, продолжил Гаджиев.

Получается, что шла операция по отражению ударов дронов, а экипаж самолета не был информирован

Кроме того, информация об объявлении операции «Ковер» появилась спустя 8 минут после того, в самолете вышли из строя основные системы управления. «Получается, что шла операция по отражению ударов дронов, а экипаж самолета не был информирован и находился в воздушном пространстве России», - пояснил Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанская сторона также сфокусировала внимание на том, что в предварительном отчете не указано никакой информации, содержащей данные о взрыве кислородного баллона.

Недостатком предварительного отчета эксперт назвал отсутствие пояснений о происхождении обнаруженных в глухих повреждениях фюзеляжа посторонних объектов, хотя их фото было опубликовано. Судя по фото, они могут быть шрапнелями из ракеты ПВО, поразившими фюзеляж самолета. Некоторые предметы могут быть осколками оболочки разорвавшейся ракеты, считает Гаджиев.

По его мнению, в ходе расследования должна была быть проведена баллистическая экспертиза для определения обстоятельств поражения самолета извне и оценки расстояния, с которого «внешние объекты» могли попасть в фюзеляж.

Азербайджанская сторона в своем комментарии дала понять, что ожидает проведения дополнительных экспертиз «для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов», указал Шахин Гаджиев.

По мнению эксперта, по составу металлов обнаруженных предметов можно установить, на каком предприятии они были изготовлены и частями чего они были. Он также обратил внимание на то, что сразу после появления предварительного отчета азербайджанская сторона дала «утечку» в международные СМИ о том, что самолет был сбит из российского ЗРК «Панцирь-С». "Видимо, есть определенные доказательства этого. С другой стороны, в ходе дальнейшего расследования можно сопоставить обнаруженные предметы с осколками ракет, пущенных из комплексов «Панцирь-С» в других регионах (например, в зоне военной операции на Украине)", - сказал Гаджиев.

Казахстанская сторона старалась «максимально обойти острые углы, воздержаться от однозначных оценок и выводов», с целью угодить и Москве и Баку, оставив открытыми ключевые вопросы, указал в свою очередь Тогрул Джуварлы.

По его мнению, важной констатацией в отчете является то, что «сквозные повреждения указывают на проникновение внешних объектов в конструкцию самолета». Также отмечается, что из конструкции самолета было извлечено множество «посторонних предметов», которые станут предметом дополнительной экспертизы для выяснения их происхождения.

Баку очень осторожно комментирует предварительный отчет

Азербайджанская сторона в деликатной форме фактически повторила свои первоначальные выводы о том, что самолет был непреднамеренно сбит российским ПВО, отметил эксперт. «С одной стороны, Баку очень осторожно комментирует предварительный отчет, а с другой – идут утечки о том, что самолет был подбит ЗРК «Панцирь-С». Это означает, что в Азербайджане ожидают, что российская сторона сама признает свою вину и выплатит компенсации», - сказал Джуварлы.

Кардинально на отношениях Баку и Москвы, возможное отрицание Россией своей ответственности, вероятно, не отразится, добавил Джуварлы. "Поскольку две страны связаны очень тесными узами. Но этот фактор будет вносить некоторую прохладу для политических контактов. Баку, конечно, периодически будет напоминать о катастрофе. В России будут уклоняться и ссылаться на необходимость ожидания окончательных выводов комиссии, которые будут обнародованы спустя год. А там уже будет видно, какова будет ситуация в регионе и мире", - сказал он.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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