Алиев раскритиковал Россию за отказ признать вину в крушении Embraer

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошёл в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Сегодня Ильхам Алиев принял родственников погибших членов экипажа и пострадавших бортпроводников, говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Говоря о причинах катастрофы, Алиев отметил, что пилотов «не предупредили об опасности в воздушном пространстве в районе города Грозный». По его словам, за 10 дней до этого в том же районе произошел аналогичный инцидент, и самолет AZAL повернул назад. «Почему на этот раз летный экипаж не был предупрежден? Естественно, расследование это покажет», - отметил Алиев.

29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

Ильхам Алиев также раскритиковал заявления представителей России о причинах аварии, сделанные в первые часы после катастрофы. «Сокрытие этого события (имеется в виду внешнее воздействие на самолет. – прим. корреспондента "Кавказского узла") российскими госструктурами и ссылки на абсурдные версии вызывают у нас и удивление, сожаление, и вполне обоснованный гнев. Погибли невинные люди», - подчеркнул он.

Очевидно, что самолет был выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы и поврежден в результате обстрела с земли, заявил Ильхам Алиев. "Но почему самолет отправили в Актау? Это произошло на основании решения местных диспетчеров, либо летчики сами поняли, что радиоэлектронная техника в воздушном пространстве России не позволит им приземлиться, и сделали этот выбор сами? У нас пока нет информации об этом. Разумеется, вся эта информация станет доступна после открытия «черных ящиков»", - сказал он.

Могу с уверенностью сказать, что вина в этой аварии лежит на представителях России

По его словам, азербайджанская сторона будет «требовать справедливости и наказания виновных, ставших причиной гибели азербайджанских граждан в этой аварии». «Если бы в Грозном приняли своевременные меры по закрытию воздушного пространства, если бы соблюдали все правила наземные службы и если бы была координация между военными и госструктурами РФ, этой трагедии не произошло бы. Я пока не хочу раскрывать все материалы уголовного дела, о его предварительном расследовании и результатах мне сообщили, но могу с уверенностью сказать, что вина в этой аварии лежит на представителях России. Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности», - подчеркнул Алиев.

Черные ящики самолета были отправлены в Бразилию по настоянию азербайджанской стороны, добавил президент Азербайджана. «Если бы мы видели желание официальных кругов Российской Федерации объективно расследовать эту трагедию с первых минут или часов, то, вероятно, согласились бы на изучение «черных ящиков» Межгосударственным авиационным комитетом. Но когда мы увидели попытки сослаться на каких-то птиц или взрыв газового баллона, то у меня, и у азербайджанской общественности возникли серьезные сомнения в объективности этой структуры», - сказал он.

Напомним, 30 декабря черные ящики упавшего Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стала верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

4 января стало известно, что специалисты Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии начали анализ данных с черных ящиков. За работой наблюдают три следователя из Казахстана, а также приглашенные эксперты - трое из Азербайджана и трое из России, заявили ВВС Бразилии.

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