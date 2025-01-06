RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:49, 6 января 2025

Алиев раскритиковал Россию за отказ признать вину в крушении Embraer

Ильхам Алиев. Фото: https://president.az/ru/articles/view/42411

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. 

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошёл в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Сегодня Ильхам Алиев принял родственников погибших членов экипажа и пострадавших бортпроводников, говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Говоря о причинах катастрофы, Алиев отметил, что пилотов «не предупредили об опасности в воздушном пространстве в районе города Грозный». По его словам, за 10 дней до этого в том же районе произошел аналогичный инцидент, и самолет AZAL повернул назад. «Почему на этот раз летный экипаж не был предупрежден? Естественно, расследование это покажет», - отметил Алиев.

29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

Ильхам Алиев также раскритиковал заявления представителей России о причинах аварии, сделанные в первые часы после катастрофы. «Сокрытие этого события (имеется в виду внешнее воздействие на самолет. – прим. корреспондента "Кавказского узла") российскими госструктурами и ссылки на абсурдные версии вызывают у нас и удивление, сожаление, и вполне обоснованный гнев. Погибли невинные люди», - подчеркнул он.

Очевидно, что самолет был выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы и поврежден в результате обстрела с земли, заявил Ильхам Алиев. "Но почему самолет отправили в Актау? Это произошло на основании решения местных диспетчеров, либо летчики сами поняли, что радиоэлектронная техника в воздушном пространстве России не позволит им приземлиться, и сделали этот выбор сами? У нас пока нет информации об этом. Разумеется, вся эта информация станет доступна после открытия «черных ящиков»", - сказал он.

Могу с уверенностью сказать, что вина в этой аварии лежит на представителях России

По его словам, азербайджанская сторона будет «требовать справедливости и наказания виновных, ставших причиной гибели азербайджанских граждан в этой аварии». «Если бы в Грозном приняли своевременные меры по закрытию воздушного пространства, если бы соблюдали все правила наземные службы и если бы была координация между военными и госструктурами РФ, этой трагедии не произошло бы. Я пока не хочу раскрывать все материалы уголовного дела, о его предварительном расследовании и результатах мне сообщили, но могу с уверенностью сказать, что вина в этой аварии лежит на представителях России. Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности», - подчеркнул Алиев.

Черные ящики самолета были отправлены в Бразилию по настоянию азербайджанской стороны, добавил президент Азербайджана. «Если бы мы видели желание официальных кругов Российской Федерации объективно расследовать эту трагедию с первых минут или часов, то, вероятно, согласились бы на изучение «черных ящиков» Межгосударственным авиационным комитетом. Но когда мы увидели попытки сослаться на каких-то птиц или взрыв газового баллона, то у меня, и у азербайджанской общественности возникли серьезные сомнения в объективности этой структуры», - сказал он.

Напомним, 30 декабря черные ящики упавшего Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стала верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

4 января стало известно, что специалисты Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии начали анализ данных с черных ящиков. За работой наблюдают три следователя из Казахстана, а также приглашенные эксперты - трое из Азербайджана и трое из России, заявили ВВС Бразилии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:26, 6 января 2025
Баку второй раз за сутки обвинил Ереван в стрельбе на границе
13:25, 6 января 2025
Три бойца из Ингушетии убиты в военной операции
12:45, 6 января 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий
05:51, 6 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
23:59, 5 января 2025
Выезд машин из Северной Осетии в сторону Грузии полностью запрещен
23:16, 5 января 2025
Транскам закрыт для движения всех видов транспорта
Все события дня
Новости
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
15:47, 4 января 2025
Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии
20:58, 31 декабря 2024
Выписаны из больниц трое пострадавших при крушении рейса Баку-Грозный
Крушение самолета Баку-Грозный. Фото: МЧС Республики Казахстан
06:02, 31 декабря 2024
Трое пострадавших при крушении самолета AZAL доставлены в Баку
Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
16:52, 30 декабря 2024
Бакинские специалисты одобрили отправку черных ящиков Embraer в Бразилию
Ильхам Алиев на фоне самолета. Фото: пресс-служба президента Азербайджана https://president.az/az/articles/view/67806
19:07, 29 декабря 2024
Алиев потребовал от России компенсаций за крушение самолета
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
19:34, 5 января 2025
Ветер с Апшерона
5
Варианты наказания за имперский гонор
Фото
18:53, 2 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Поманив добавкой в зарплатах и пенсиях, сокрушили ценой на коммуналки
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
15:15, 6 января 2025
Ветер с Апшерона
Кавказские [...] косят под Европу
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
19:34, 5 января 2025
Ветер с Апшерона
5
Варианты наказания за имперский гонор
Фото
17:03, 5 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Редкий случай рыночного механизма в государстве
Фото
17:33, 4 января 2025
Ветер с Апшерона
33
Причина неубиваемости войны
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
06 января 2025, 11:11
Водители в пробке перед "Верхнем Ларсом" пожаловались на отсутствие пунктов обогрева

Бродячие собаки. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".
05 января 2025, 18:02
Жители Азербайджана призвали решить проблему с безнадзорными собаками

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше