Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии

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Бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стала верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Специалисты Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии начали анализ данных с черных ящиков самолета, сообщает сегодня Trend.

Черные ящики содержат важные данные и голосовые записи полета, необходимые для определения причины аварии. Извлечение и проверка данных с бортовых самописцев, начатые в лаборатории считывания и анализа данных бортовых самописцев CENIPA, будут выполнены "настолько быстро, насколько возможно", сообщает со ссылкой на ВВС Бразилии Agência Brasil.

Согласно сообщению ведомства, за работой наблюдают три следователя из Казахстана, а также приглашенные эксперты - трое из Азербайджана и трое из России. Однако выводы в окончательном отчете по авиационному расследованию являются "исключительной ответственностью" казахстанских следователей.

«Использование технологии трехмерной (3D) анимации виртуальной реальности, которая обеспечивает полную визуализацию полета, позволяет следователям получить более точное представление о различных параметрах, таких как траектория самолета, скорость, высота, функции систем и операции по управлению полетом», - цитирует агентство пресс-релиз ВВС Бразилии.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.

29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

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