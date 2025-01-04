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15:47, 4 января 2025

Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии

Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря черные ящики упавшего самолета Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стала верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Специалисты Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии начали анализ данных с черных ящиков самолета, сообщает сегодня Trend.

Черные ящики содержат важные данные и голосовые записи полета, необходимые для определения причины аварии. Извлечение и проверка данных с бортовых самописцев, начатые в лаборатории считывания и анализа данных бортовых самописцев CENIPA, будут выполнены "настолько быстро, насколько возможно", сообщает со ссылкой на ВВС Бразилии Agência Brasil.

Согласно сообщению ведомства, за работой наблюдают три следователя из Казахстана, а также приглашенные эксперты - трое из Азербайджана и трое из России. Однако выводы в окончательном отчете по авиационному расследованию являются "исключительной ответственностью" казахстанских следователей.

«Использование технологии трехмерной (3D) анимации виртуальной реальности, которая обеспечивает полную визуализацию полета, позволяет следователям получить более точное представление о различных параметрах, таких как траектория самолета, скорость, высота, функции систем и операции по управлению полетом», - цитирует агентство пресс-релиз ВВС Бразилии.

Напомним, нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили ранее российские эксперты.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России". После этого Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.

29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

28 декабря тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. 31 декабря помощник главы Минздрава России сообщил, что трое граждан России, пострадавших в авиакатастрофе, выписаны из больниц, еще шестеро остаются в стационарах.

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Автор: "Кавказский узел"

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Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
16:52, 30 декабря 2024
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