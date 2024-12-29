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19:07, 29 декабря 2024

Алиев потребовал от России компенсаций за крушение самолета

Ильхам Алиев на фоне самолета. Фото: пресс-служба президента Азербайджана https://president.az/az/articles/view/67806

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от российской стороны признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Сегодня Ильхам Алиев в интервью государственному телевидению возложил ответственность за крушение самолета на российскую сторону. Он отметил, что 27 декабря требования Баку были официально доведены до российской стороны.

Это наши условия. Первое из них уже было выполнено

"В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - сказал Алиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ранее депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. 27 декабря пресс-секретарь Путина в ответ на требование извиниться отказался давать оценки инциденту.

Почему самолет не смог приземлиться в городе Грозном?

После исследования записей «черных ящиков» прояснятся «многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы», добавил президент Азербайджана. «К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозном? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость», - отметил Алиев.

Путин и Алиев провели второй за два дня телефонный разговор

После выхода интервью Алиева его пресс-служба сообщила о новом телефонном разговоре Алиева с Путиным. «29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета», - говорится в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь Путина. Подробности разговора в публикации не приведены.

В официальном телеграм-канале Кремля, по состоянию на 19.07 мск, нет информации о новом разговоре Путина и Алиева.

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира были доставлены в Баку в ночь на 29 декабря. 14 выживших граждан Азербайджана после оказания медпомощи ранее были отправлены на родину из Казахстана. Сегодня в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева.

Члены экипажа удостоены наград

Также сегодня Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа "за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении своих служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время катастрофы".

Погибшим 63-летнему Игорю Кшнякину, 32-летнему Александру Кальянинову и 33-летней Хокуме Алиевой посмертно присвоены звания "Национального героя Азербайджана".

Выжившие бортпроводники Зульфигар Асадов и Айдан Рагимли награждены орденом «Отваги» первой степени, сообщила пресс-служба президента Азербайджана, сообщение которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 декабря тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственникам. По словам главы республики Рамзана Кадырова, шестеро жителей Чечни, пострадавших в авиакатастрофе, находятся в больницах Москвы.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, заявили российские военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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