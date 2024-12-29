Похоронены члены экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний"

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В Баку прошли похороны трех членов экипажа, погибших при крушении авиарейса Баку - Грозный.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Сегодня на II Аллее почетного захоронения похоронены три члена экипажа, погибших при крушении самолета Embraer-190: командир Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева, сообщает Trend.

В церемонии похорон приняли участие официальные лица государства и правительства, представители общественности, говорится в публикации.

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира были доставлены в Баку в ночь на 29 декабря, сообщило минувшей ночью haqqin.az. «Тела погибших направят в подразделения Объединения [судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава] на специально выделенных автомобилях. В моргах проведут осмотр тел, судебно-медицинскую экспертизу, после заключения экспертов передадут в Следственное управление Генпрокуратуры. Затем тела погибших отправят по адресам для погребения», - процитировало агентство директора ведомства Адалата Гасанова.

14 выживших граждан Азербайджана, которым была оказана медицинскую помощь, ранее были отправлены на родину из Казахстана, отмечается в публикации.

Напомним, 28 декабря тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые также погибли в авиакатастрофе, были доставлены в Чечню и переданы родственника. По словам главы республики Рамзана Кадырова, шестеро жителей Чечни, пострадавших в авиакатастрофе, находятся в больницах Москвы.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

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