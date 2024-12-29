Тела двух погибших в авиакатастрофе около Актау доставлены в Чечню

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Тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые погибли при падении самолета азербайджанских авиалиний AZAL около Актау, доставлены в Чечню и переданы родственника. По словам главы республики Рамзана Кадырова, шестеро пострадавших в авиакатастрофе жителей Чечни находятся в больницах Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву извинения за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве.

Тела двух жителей Чечни, которые погибли при падении самолета около Актау, доставлены в Чечню и переданы семьям для захоронения, сообщил вечером 28 декабря глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, погибшие - Арби Убаев и Заира Ацаева. Глава республики также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Также семьи погибших получат от фонда дополнительную финансовую помощь.

Всего, добавил Кадыров, на борту авиалайнера AZAL находились восемь жителей Чечни, шестеро в настоящее время проходят лечение в медучреждениях Москвы.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

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