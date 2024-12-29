RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:04, 29 декабря 2024

Тела двух погибших в авиакатастрофе около Актау доставлены в Чечню

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тела Арби Убаева и Заиры Ацаевой, которые погибли при падении самолета азербайджанских авиалиний AZAL около Актау, доставлены в Чечню и переданы родственника. По словам главы республики Рамзана Кадырова, шестеро пострадавших в авиакатастрофе жителей Чечни находятся в больницах Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву извинения за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве.

Тела двух жителей Чечни, которые погибли при падении самолета около Актау, доставлены в Чечню и переданы семьям для захоронения, сообщил вечером 28 декабря глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, погибшие - Арби Убаев и Заира Ацаева. Глава республики также сообщил, что все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Также семьи погибших получат от фонда дополнительную финансовую помощь.

Всего, добавил Кадыров, на борту авиалайнера AZAL находились восемь жителей Чечни, шестеро в настоящее время проходят лечение в медучреждениях Москвы.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин. Фото: president.az
16:25, 28 декабря 2024
Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу
Крушение самолета Баку-Грозный. Фото: МЧС Казахстана
19:00, 27 декабря 2024
Аналитики сочли сообщения Баку о причинах авиакатастрофы предупреждением России
Крушение самолета Баку-Грозный. Фото: МЧС Республики Казахстан
13:57, 27 декабря 2024
Кремль отреагировал на требование извиниться за авиакатастрофу
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
13:26, 27 декабря 2024
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России
На месте катастрофы самолета Баку-Грозный. Скриншот фото "Азертадж" от 25.12.24, https://t.me/azertac_novosti/16241.
21:26, 26 декабря 2024
Российские военные эксперты исключили фактор систем ПВО в крушении самолета Баку-Грозный
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:55, 28 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
Расстрелянный экипаж должен быть награжден правительственными наградами
Фото
15:28, 26 декабря 2024
Ветер с Апшерона
12
Политические спекуляции о вчерашней катастрофе
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
15:55, 28 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
Расстрелянный экипаж должен быть награжден правительственными наградами
Фото
10:46, 28 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Список для извинений
Фото
17:11, 27 декабря 2024
Ветер с Апшерона
14
Выстрелив в азербайджанский лайнер Кадыров ударил по Путину
Фото
12:12, 27 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Действия Азербайджане ПОСЛЕ крушения считаю правильными
Фото
15:28, 26 декабря 2024
Ветер с Апшерона
12
Политические спекуляции о вчерашней катастрофе
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Показать больше