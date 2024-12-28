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16:25, 28 декабря 2024

Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу

Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин. Фото: president.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом Баку - Грозный произошел в российском воздушном пространстве.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. 27 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на требование извиниться отказался давать оценки инциденту до окончания расследования.

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России".

"И ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее чётко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в публикации в телеграм-канале "Кремль. Новости".

Телефонный разговор Путина и Алиева состоялся "по инициативе российской стороны", отмечается в сообщении.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты.

Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

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Автор: "Кавказский узел"

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