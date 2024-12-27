Аналитики в Баку сочли возможным внешнее воздействие на упавший самолет

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Причиной крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона, считают бакинские аналитики. Правительственные источники также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту рейса было 62 пассажира и пять членов экипажа, по уточненным данным, выжили 29 человек. Сегодня в Азербайджане в связи с катастрофой объявлен траур. Нештатная ситуация на борту самолета Azerbaijan Airlines совпала с атакой дронов на Северном Кавказе, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. Вместе с тем военные эксперты указали, что характер повреждений самолета, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, не подтверждает версию о причастности к его падению систем ПВО и связи с атакой дронов в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, следует дождаться выводов комиссии.

Военный аналитик информационного агентства Turan Шахин Гаджиев, бывший офицер Службы госбезопасности Азербайджана, полковник запаса Ильхам Исмаил, бывший военный летчик, полковника-лейтенант запаса Мирза Фараджев, прокомментировали "Кавказскому узлу" версии о причинах крушения самолета.

По мнению Шахина Гаджиева, в условиях отсутствия официальных заявлений о предполагаемых причинах авиакатастрофы, приходится оперировать информацией из различных источников, в том числе рассказами самих уцелевших пассажиров, распространенными в Интернете видеокадров, данными сервисов, отслеживающих полеты.

Имеющаяся из указанных источников информация дает основания полагать, что проблемы у самолета начались в небе над Чечней.

“Так шведский интернет-сервис Flightradar24, который выдает информацию о полетах самолетов в режиме реального времени, сообщил, что самолет AZAL подвергся глушению и спуфингу GPS (подмена транслируемого спутниками сигнала GPS более сильным сигналом с наземной станции - прим. "Кавказского узла") вблизи города Грозный. То есть навигационные системы лайнера подверглись электронной атаке. В тоже время, известно, что рано утром территория Чечни и соседней Северной Осетии подверглась атаке дронов, которые сбивались противовоздушной обороной”, - сказал Гаджиев корреспонденту “Кавказского узла”.

Самолет не был сбит, а был подбит. Взрыв произошел на определенном расстоянии от самолета AZAL, однако осколки могли поразить его.

С другой стороны, на видеокадрах обломков самолета на земле видны многочисленные отверстия на борту воздушного средства и его хвостовой части.

“Такие повреждения возникают при обстреле воздушных целей. Ибо при столкновении со стаей птиц возникают вмятины, а тут видны пробоины от осколков. Боеголовка ракеты «земля-воздух» содержит в себе высокоэнергетические вещества, которые взрываются при детонации. Металлические осколки обшивки ракеты служат в качестве убойной силы. И отверстия на обломках как раз могут быть следами поражения от разрыва ракеты. То есть самолет не был сбит, а был подбит. Взрыв произошел на определенном расстоянии от самолета AZAL, однако осколки могли поразить его. Кстати, по информации из СМИ примерно в это же время российским ПВО был сбит в этом районе украинский БПЛА. Этот район насыщен российскими системами ПВО, в том числе системами "Панцирь”, - сказал Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что “секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров в Instagram* написал, что, все "цели были сбиты”. "Но красноречивее всего звучат слова самих выживших пассажиров, которые сообщили, что слышали два взрыва и ощутили удары по корпусу самолета. Более того, поражающие элементы пробили корпус и даже ранили некоторых пассажиров. Эти свидетельства прозвучали на видео, транслируемых на телеграмм-каналах”, - сказал Гаджиев.

Он указал, что пилоты потеряли управление над самолетом уже в небе над Чечней, о чем свидетельствует опубликованная переписка экипажа с диспетчером аэропорта в Грозном. "В частности, телеграм–канал ВЧК-ОГПУ опубликовал переговоры, где пилот при подлете к Грозному сообщает сначала об отказе GPS. Далее пилот сообщает о сильном ударе. Правда, он сначала решил, что самолет столкнулся со стаей птиц. Потом у самолета начали отказывать управление и гидравлика. Когда пилот запросил посадку в Минводах , ему сообщили, что там сильный ветер и туман, тоже самое было и в Махачкале. После этого его переводят на диспетчера в Ростове-на-Дону, откуда он и получает указание лететь в Актау. Видимо, к этому времени было решено, что с учетом расхода топлива ближе будет полет в Актау, чем возвращение в Баку”, - полагает аналитик Гаджиев.

Ильхам Исмаил также считает, что причиной крушения самолета могло стать внешнее воздействие.

"Первоначально появилась версия, что самолет был поражен украинским дроном. Но это скорее продукт антиукраинской пропаганды. У дронов-камикадзе есть конкретные цели. Они используются для нанесения ударов по военным объектам, и гражданские самолеты не являются их целями. Кроме того, дрон напрямую поражает объект", — пояснил Исмаил корреспонденту “Кавказского узла”.

По его мнению, "обнаруженные в фюзеляже самолета отверстия не похожи на повреждения, нанесенные беспилотниками".

"Это скорее всего похоже на следы поражения осколками зенитной ракеты. При таком поражении самолет может определенное время оставаться в полете, поскольку система управления и гидравлика постепенно выводится из строя. Возможно, если бы пилоты получили бы разрешение на посадку на ближайшие аэропорты, удалось бы еще благополучно посадить самолет и избежать жертв. Надеемся, что расследование прояснит причины катастрофы после изучения «черного ящика» и допроса выживших пассажиров”, - рассказал Исмаил.

По мнению Мирзы Фараджева, причиной потери пилотами управления мог стать взрыв кислородного баллона в хвосте самолета.

"Как следует из попавшей в телеграмм-каналы распечатки переговоров пилота с диспетчером аэропорта Грозного, которая подтверждается и моими источниками, экипаж сообщал о нехватке кислорода. Утечка могла привести к выводу из строя системы управления, гидравлики приборов. После этого пилоты фактически вели самолет на ручном управлении, отсюда и его резкие перепады высоты. Пилоты делали все, что могли, чтобы дотянуть до земли. Судя по раскрытым шасси, они собирались совершить экстренную посадку. Однако по правилам при посадке первыми земли должны коснуться задние шасси. К сожалению, от того, что автоматика отказала, пилотам очевидно не хватило физической силы справиться с ручным управлением и самолет сел на передние шасси и от удара взорвался и загорелся", - рассказал Фараджев.

Надо отдать должное профессионализму экипажа. Летчики сумели дотянуть до земли

По его словам, благодаря тому, что при взрыве самолет разломился, пассажиры, находившиеся в задней части, которого возгорание не затронуло, уцелели.

“Надо отдать должное профессионализму экипажа. Летчики сумели дотянуть до земли. Судя по видео снятым пассажирами, старшая бортпроводница, сохраняя самообладание и успокаивая пассажиров, убедительно просила их оставаться на местах, пристегнутыми. Это было очень важно, чтобы сбить панику. К сожалению, эта бортпроводница сама погибла", - отметил Фараджев.

Он считает, что причиной взрыва кислородного баллона могли стать «и внешнее воздействие, и нарушения правил эксплуатации». По его словам, пробоины в фюзеляже, которые были видны на видеокадрах с места падения самолета, могли быть следствием поражения осколками ракеты, так и внутреннего взрыва.

"В любом случае надо дожидаться завершения официального расследования", - сказал авиационный эксперт.

Уцелевшие пассажиры и родственники погибших обязательно получат компенсации, сказал в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” юрист, чтен Центра права “Защитник” Самед Рагимли.

“Страховка автоматически включается в стоимость авиабилета. Страхуется при этом жизнь, здоровье и имущество пассажира. Самолет авиакомпания отдельно страхует”, - сказал Рагимли.

Что касается сумм компенсаций, то, по словам эксперта, в Азербайджане есть разные прецеденты по выплате компенсаций за гибель людей. Так, за гибель военного установлена компенсация в размере 11 тысяч манатов (6,6 тысячи долларов). Были случаи выплаты компенсаций за смерть в результате врачебной ошибки в размере 30 тысяч манатов (18 тысяч долларов). Пострадавшими размеры компенсаций могут колебаться в зависимости от ущерба здоровью. “Компенсации думаю, что будут солидными. Возможно, кроме страховок, государство отдельно выделит компенсации. В таких вопросах правительство не жалеет средств, поскольку в этом есть и элементы собственного пиара. Уже есть решение по этому вопросу главы государства", - сказал Рагимли.

Президент Азербайджана подписал 25 декабря распоряжение о расследовании причин крушения в Актау самолета AZAL. Согласно распоряжению, Госкомиссия окажет соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения, сообщило агентство APA.

В ЗАО “Азербайджанские авиалинии” отказались от комментариев до завершения официального расследования причин авиакатастрофы.

Семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолета AZAL, будет выплачено по 40 тысяч манатов ( около 24 тысяч долларов ) на каждого погибшего. Такое решение было принято сегодня Наблюдательным советом ЗАО «Азербайджанские авиалинии» . Выплаты по 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов) будут выданы каждому пострадавшему пассажиру, сообщили в авиакомпании .

Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой, далее сказали в AZAL

Между тем, местное проправительственное агентство Caliber.Az со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщило, что «самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете в город Грозный системой российской ПВО «Панцирь-С». Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта. Именно в связи с этим обстоятельством самолет исчез с радаров в российском авиационном пространстве, и был восстановлен только в районе акватории Каспийского моря, говорится в сообщении.

Издание особо отметило, что “согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА”. “Так, глава Совета безопасности Чеченской Республики Хамзат Кадыров подтвердил факт атаки беспилотниками по Грозному утром 25 декабря, отметив, что пострадавших и разрушений нет. В таком случае российская сторона была обязана закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чего, однако, сделано не было. Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос", - говорится в сообщении.

По данным агентства, аэропорт города Грозный не дал добро на посадку самолета. “Более того, нашему борту также не были даны разрешения на посадку в аэропортах в Махачкале и Минеральных Водах. Дезориентированный экипаж борта, подвергшийся обстрелу ПВО и воздействию систем РЭБ, был перенаправлен в казахстанский город Актау. Можно предположить, что данная рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели бы погибли, а самолет затонул. Однако это, отметим, наше предположение. Альтернативные версии, которые распространяются в российских СМИ, являются целенаправленными вбросами с целью введения в заблуждение. Видеозаписи из салона самолета свидетельствуют о том, что два пассажира были ранены осколками. Все свидетельские показания, в том числе по поводу взрывов, которые слышали за бортом, указывают на работу ПВО”, - указывается в сообщении.

Для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна, указывает агентство. “Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные”, говорится в заключение сообщения caliber.az.

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