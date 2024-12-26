Российские военные эксперты исключили фактор систем ПВО в крушении самолета Баку-Грозный

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Характер повреждений самолета Баку-Грозный не подтверждает версию о причастности к его падению систем ПВО и связи с атакой дронов в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, следует дождаться выводов комиссии.

Как писал "Кавказский узел", утром 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту рейса было 62 пассажира и пять членов экипажа, по уточненным данным, выжили 29 человек. Сегодня в Азербайджане в связи с катастрофой объявлен траур. Нештатная ситуация на борту самолета Azerbaijan Airlines совпала с атакой дронов на Северном Кавказе, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи, озвучили версии СМИ.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, военный эксперт Александр Храмчихин, капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировали "Кавказскому узлу" возможность того, что упавший в Актау самолет Баку-Грозный был сбит.

Павел Фельгенгауэр исключает, что самолет мог быть сбит системами ПВО.

"Это нужно определять на месте на уровне экспертов. Есть очевидные вещи: если по самолету попала шрапнель, то самолет сбит системами ПВО, если же нет следов от попадания шрапнели, то и не о чем говорить. Когда сбивают зенитной ракетой, то сбивают шрапнелью, на объекте появляется много дырок, и вряд ли кто-то может выжить в таком случае. Там всех прошило бы шрапнелью, и пассажиров, и экипаж. А они в хвосте выжили, значит, это больше похоже на вынужденную и неудачную посадку. Бывают мелкие ракеты ПЗРК, которые попадают в двигатель, например, тогда самолет может и сесть, но откуда там может быть, но самолет не мог оказаться в поле поражения такой системы из-за высоты полета. В общем, все указывает на то, что самолет не был сбит", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, комиссия легко сможет определить причину падения. "Все очень просто: самолет упал на казахской территории, там будут работать казахские эксперты, которые ничем не ангажированы в этой ситуации, есть раненые, если в их телах есть шрапнель, то вывод очевиден. Хочу сказать, что достаточно просто будет для этой комиссии вынести заключение и подтвердить ту или иную версию", - указал он.

Что касается повторяющихся атак украинских дронов по Чечне, то он полагает, что такие налеты имеют в большей степени морально-психологическое значение.

"Украинские дроны летают далеко, долетают, как видим, до Урала и до Чечни. Боевые части там не слишком большие, но все равно наносят определенный ущерб. Однако они не способны нарушить военную логистику региона. Для Киева это скорее имеет морально-психологическое значение", - уверен он.

Александр Храмчихин также считает, что нет достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что самолет сбит.

"Мне, конечно, удивительно, как самолет долетел до Актау, если в Чечне по самолету попали системой ПВО. Это на самом деле похоже на фантастику. Исключаю также возможность, что самолет мог быть поврежден, но при этом смог столько пролететь. Это не похоже на правду. В случае попадания какой-то ракеты или взрыва, там был бы совсем другой результат. То, что самолет мог быть сбит дроном, это еще больше из мира фантастики", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, необходимо ждать вердикта комиссии.

"Казахстан, можно сказать, третья сторона в этой истории. Комиссия будет свободно работать, и ее заключение даст ответы на все вопросы. Вряд ли кто-то сможет повлиять на результаты ее работы и результаты заключения. Подождем и все узнаем", - отметил он.

Храмчихин согласен, что атаки украинских дронов по Чечне не могут нарушить военную логистику региона.

"Совершенно не понятно, как они могут что-то там нарушить. Если бы тысячами в день прилетали, тогда можно было бы о чем-то говорить. Но было пять атак. О чем тут речь? Это акции <Украины> для поднятия боевого духа", - указал он.

Невозможно будет скрывать настоящую причину катастрофы, уверен Василий Дандыкин.

"Честно говоря, не очень похоже на то, что самолет сбит. Когда самолет сбивают, практически никогда не бывает выживших. Потом, совершенно очевидно, что невозможно скрыть, например, раны на телах, если есть на них следы от шрапнели – поражающего элемента. Тела же отправляют в разные страны, и там могут смогут все увидеть, скрыть ничего нельзя. Столько выживших, хвост самолет не так сильно пострадал. Мне кажется, версия с ПВО притянута за уши", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он также подтвердил, что на видео, которое появилось 25 декабря в соцсетях, атака дронов.

"Нет в этом сомнений. Это попытка атаки. Все дроны были сбиты. Как я предполагал, системы ПВО были усилены в Чечне. Это позволяет сбивать дроны. Не все удастся сбить, но эффективность повышена", - отметил он.

Версия сбитого самолета раскручивается дилетантами, уверен Константин Сивков.

"Разговоры идут о том, что у России плохая система ПВО, которая не способна отличить гражданский самолет от других. Но тогда, каждый день бы падали гражданские самолеты. Кроме этого, осколки от взрыва калиброванные, всегда одного размера, помимо этого если же попадание было ракетой, то самолет не мог бы маневрировать и улететь так далеко", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, есть много видео от пассажиров, которые снимали то, что происходило вокруг самолета. "Если дилетанты правы, то от срабатывания системы ПВО и полета ракеты появляется большой дым, который нельзя не заметить. На видео пассажиров это было бы видно. Хорошо видный издалека дымный след никто не пропустил бы из виду. Надо искать другую причину. Комиссия определит", - указал он.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил сегодня, что официальных версий о причинах падения самолета пока нет. "Ни от России, ни от Азербайджана мы также не получали версий", - привело его слова ktk.kz.

В аэропорту Грозного сообщили, что не могли принять борт из-за тяжелых метеоусловий. В связи с туманом самолет был перенаправлен в Махачкалу, однако и в столице Дагестана погода не позволила осуществить посадку. Рейс был перенаправлен в Актау. Над восточным побережьем Каспийского моря пилот самолета объявил аварийную ситуацию с посадкой в Актау. Крушение произошло в трех километрах от аэропорта, сообщила 25 декабря "Российская газета".

Эту же версия привело и издание "Чечня сегодня". В международном аэропорту Грозного (Северный) им. А.А. Кадырова сообщили, что рейс из столицы Чечни был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана, говорится в публикации от 25 декабря.

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