Озвучены версии катастрофы рейса Баку – Грозный

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Нештатная ситуация на борту самолета Azerbaijan Airlines совпала с атакой дронов на Северном Кавказе, а следы повреждений на его обшивке могут указывать на взрыв внутри или снаружи.

Как информировал "Кавказский узел", утром 25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту рейса было 62 пассажира и пять членов экипажа, по уточненным данным выжили 29 человек. Сегодня в Азербайджане в связи с катастрофой объявлен траур.

Самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines, в 06.49 мск вылетел из Баку и направился в Грозный, но на подлете к городу, примерно в 08.20 мск, внезапно развернулся и последовал в сторону города Актау в Казахстане, который был одним из запасных аэродромов. В 08.35 мск борт подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления. Экипаж через несколько минут запросил аварийную посадку в Актау. Самолет упал в нескольких километрах от посадочной полосы – завалился вправо, врезался крылом в землю, а затем произошел взрыв паров керосина в топливных баках. Передняя часть самолета разрушилась и обгорела, задняя отлетела на несколько десятков метров и осталась почти целой. Часть пассажиров ее покинула самостоятельно, некоторые из них даже оказывали помощь тем, кто получил травмы, отметил сегодня "Коммерсант".

Экипаж самолета Azerbaijan Airlines был достаточно опытным, пилоты летали не один десяток раз в Грозный, Махачкалу и другие российские города. В аэропорту Грозного журналистам заявили, что рейс не был принят по погодным условиям – из-за сильного тумана. Хотя, по прогнозу погоды на утро 25 декабря, в Грозном должно было быть только пасмурно. Отказ самолету на посадку мог быть связан с тем, что на Северном Кавказе 25 декабря была атака украинских дронов самолетного типа и вводился оперативный план "Ковер", отметило издание.

По данным главы Северной Осетии, один беспилотник был сбит в 08.28 мск, его обломки упали на торгово-развлекательный комплекс "Алания Молл" во Владикавказе, эо привело к пожару и гибели одного человека.

25 декабря атаку беспилотников на Грозный подтвердил секретарь совбеза Чечни Хамзат Кадыров.

Между тем пассажиры рейса Azerbaijan Airlines утверждают, что ощутили и слышали несколько взрывов, после чего им стало трудно дышать – вероятно, из-за нарушения герметичности самолета. Некоторые из них высказали версию, что мог произойти взрыв баллона с кислородом, находящегося в технической нише под полом. Далее самолет то терял высоту, то набирал ее, вероятно из-за потери управления. Экипажу удалось пролететь над Каспийским морем и достичь Актау, окруженного достаточно ровной для посадки самолета степью.

После катастрофы в сети появились видео и фото, на которых видны множество отверстий в хвостовой части лайнера. Причина их появления пока не установлена – это могут быть повреждения, нанесенные, в том числе, осколками, возникшими от взрыва снаружи или внутри Embraer-190.

Уголовные дела о причинах катастрофы заведены сразу в трех странах – России, Азербайджане и Казахстане по похожим статьям Уголовных кодексов – о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Вечером 25 декабря стало известно об обнаружении бортовых самописцев. После их изучения и получения результатов экспертиз квалификация дел может измениться. Тем временем Azerbaijan Airlines заявила, что приостановливает рейсы по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку пока не будут установлены причины катастрофы в Актау.

Власти Казахстана между тем призвали не делать преждевременных выводов и дождаться завершения расследования. "Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы, этой трагедии – они сейчас неизвестны. <…> Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее – это спекуляция, необоснованные заявления", – привело сегодня РИА "Новости" слова спикера сената Казахстана Маулена Ашимбаева.

С похожим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подчеркнул, что говорить о причинах падения самолета Azerbaijan Airlines преждевременно.

На утро 26 декабря обломки разбившегося под Актау Embraer-190 остаются в поле. На месте крушения установлены палатки следователей, отметило РИА "Новости" в другом сообщении.

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