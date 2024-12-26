Меняйло пообещал выплаты пострадавшим при взрыве в "Алания Молле"

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Семье женщины, погибшей при взрыве пожаре в торговом центре "Алания Молл", власти Северной Осетии выплатят миллион рублей, другим пострадавшим обещано “содействие”.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадало не менее 10 сотрудников ТЦ. Глава республики заявил, что взрыв и пожар были вызваны "падением обломков сбитого БПЛА", хотя предварительная версия касалась взрыва газового баллона.

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием. Большинство пострадавших - сотрудники ТЦ, а также прохожие, посетителей в здании не было.

О планах поддержать пострадавших в результате ЧП в "Алания Молле" Сергей Меняйло сообщил лишь после того, как в соцсетях появились публикации о сборах для семьи погибшей. Некоторые выразили готовность помочь и бизнесменам, чей товар был уничтожен в результате пожара.

По словам Меняйло, семье погибшей будет выплачен миллион рублей, другим пострадавшим “республика окажет содействие”, а меры поддержки арендаторов обсуждаются с владельцем торгового центра.

“Сделаем всё возможное, чтобы пострадавшие не остались один на один со своими проблемами”, - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

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