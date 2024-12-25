Потушен пожар во владикавказском торговом центре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар, начавшийся после взрыва в торговом центре "Алания Молл", потушен.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадали не менее 10 сотрудников ТЦ. По предварительный версии, в здании взорвался газовый баллон.

Пожар в ТЦ «Алания Молл» полностью ликвидирован в 10.15 мск, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Версия со взрывом системы подачи газа исключена, подчеркнул он в другой публикации. "Так как здание не было газифицировано", - пояснил Меняйло, отметив, что "причины инцидента устанавливаются".

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием, сообщает анонимный телеграм-канал Baza. "Большинство пострадавших - сотрудники ТЦ, а также прохожие. Посетителей в здании еще не было", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.