Один человек погиб при взрыве в торговом центре во Владикавказе

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В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадало не менее 10 человек.

В "Алании Молл" прогремел взрыв, выбило все окна, в 8.32 мск сообщил телеграм-канал "Новости Осетии".

При взрыве в ТЦ Владикавказа погиб один человек, со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

Пострадали более 10 человек, все они - работники ТЦ, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил "Коммерсант". По предварительный версии, взорвался газовый баллон.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил информацию об одном погибшем. Он уточнил, что погибла женщина, еще одного человека госпитализировали, его состояние оценивают медики. Территория ТЦ оцеплена. «На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», - написал Меняйло в телеграм-канале.

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