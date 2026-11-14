×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:45, 14 ноября 2026

Пассажиры указали властям на нерешенную проблему с неудовлетворительной работой маршруток во Владикавказе

Маршрутка. Фото: РИА КБР https://kbrria.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Маршрутки во Владикавказе прекращают движение к восьми часам вечера, из-за чего пассажиры вынуждены подолгу ждать транспорт и не могут уехать домой после работы, пожаловались местные жители в соцсети. Они раскритиковали организацию пассажирских перевозок и также указали на проблемы с работой маршруток в дневное время.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября повышение стоимости проезда в маршрутках Владикавказа с 30 до 40 рублей вызвало недовольство местных жителей. Они указали, что повышение тарифа не сопровождается улучшением транспортного обслуживания, пожаловались на плохое состояние маршруток и отсутствие транспорта после 19.00.

Председатель комитета по транспорту Северной Осетии Алан Закаев опроверг информацию о введении повышенного вечернего тарифа в маршрутках Владикавказа. По его словам, стоимость проезда остаётся одинаковой независимо от времени суток и составляет 40 рублей.

"Некоторые водители либо не сняли устаревшие объявления, либо умышленно провоцируют пассажиров на возмущение", – заявил Закаев, слова которого привело издание "15-й Регион".

Сообщение о тарифе также опубликовал Instagram*-паблик news_vladikavkaz. В обсуждении пассажиры обратили внимание на отсутствие маршруток по вечерам. На 18.40 мск 14 ноября этот пост в Instagram*-паблике news_vladikavkaz, на который подписаны около 390,2 тысячи пользователей, набрал 239 отметок "Нравится" и 48 комментариев.

Пассажиры пожаловались, что после 20.00 во Владикавказе сложно дождаться маршрутку, из-за чего возникают трудности с возвращением домой после работы. "Сегодня после работы простояла более 30 минут ожидания, нет транспорта после 20.00. Готова платить 50 рублей, но транспорта не бывает, а что делать тем, кто работает, как я, с восьми до восьми?" – написала ninoshkatsiklauri.

Другая пассажирка указала на отсутствие вечернего транспорта в районе Дружбы. "А товарищ Закаев не хочет проверить, как и какие маршрутки у нас после 21.00 ходят? Стабильно с Дружбы не уехать", – пожаловалась ts140568.

Продлить работу маршруток хотя бы до 22.00 предложила nellikalo.permanent. "Маршрутки ходят до 20 часов, это не дело. Сделайте хотя бы до 22 часов. И пусть они будут 50 рублей", – написала она.

Другие пассажиры раскритиковали организацию перевозок и недостаточный контроль за работой маршруток. Водители прекращают движение, как только выполняют дневной план по выручке, заявила diashkaht. "Да хоть 500 рублей сделайте проезд, маршрутчики как только план сделали, сразу с линии уходят домой. И до людей им все равно!" – написала она.

Ответственность за организацию перевозок лежит на властях, считает destruktiv8. "Они проверяют лишь своевременную и полную оплату лицензий. Если бы они хотели что-то регулировать, то не внедряли бы транспортные компании, а напрямую создавали муниципальный автобусный парк", – заявил он.

Отсутствие маршруток по вечерам стало привычной проблемой, указала antonina_turieva. "Все, кто часто ездит на городских, прекрасно знают: никогда не бывает после 7 часов, редко до 8", – написала она.

Местные жители также пожаловались на недостатки работы общественного транспорта в дневное время, переполненность маршруток и опасную манеру вождения. "Какой вечерний тариф, они днем через раз начали ездить", – указала gassieva_79.

"Обратите внимание на 13 маршрут Заводской! По утрам они как в Индии, почти автобусы! Раз поднимаете цену, обратите внимание и на работу, как осуществляется перевозка людей!" – призвала gabaraevakarina2023.

"Обратите внимание на состояние маршруток! И, пожалуйста, уважаемые водители, не надо лететь! За 40 р. я свою жизнь не продаю! Хочется добраться в целости!" – написала sali03_.

На 18.40 мск 14 ноября на сайтах администрации Владикавказа и комитета по транспорту Северной Осетии нет комментариев относительно жалоб пассажиров на отсутствие маршруток во Владикавказе в вечернее время.

"Кавказский узел" также писал, что пассажиры в Северной Осетии периодически жалуются на нехватку общественного транспорта, неудобное расписание и состояние маршруток. Так, 28 октября жители Алагирского и Правобережного районов пожаловались на длительное ожидание автобусов и переполненные салоны, из-за чего возникали трудности с поездками на работу и учебу.

11 октября местные жители пожаловались в соцсети, что вынуждены подолгу ждать маршрутку №8 из Владикавказа в Ногир, и ехать в переполненном салоне. Другие комментаторы указали на аналогичные проблемы на нескольких маршрутах и раскритиковали власти за отсутствие их решения.

27 ноября 2024 года жители, пользующиеся междугородними и пригородными маршрутками пожаловались на отсутствие расписания, старый транспорт и длительные интервалы между рейсами. Некоторые из них рассказали, что по вечерам опасаются не успеть на последнюю маршрутку и остаться без возможности уехать домой.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Мужчина с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Полиция Северной Осетии сообщила о стрельбе в Пригородном районе

Мужчина, подозреваемый в вооруженном нападении на водителя автомобиля в Пригородном районе, задержан в Северной Осетии. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине

Иван Павлик из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 603 комбатанта из Северной Осетии.

Взрыв на складе с пиротехникой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Продлен арест фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

До 10 января оставил суд под стражей трех фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники, произошедшем во Владикавказе в апреле.

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Названо имя убитого военного из Северной Осетии

Хаджи Бабаев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 602 бойца из Северной Осетии.

Оползень и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне

Замначальника одного из отделов администрации Кайтагского района не организовал эвакуацию людей из зоны оползня в селе Кирки, заявило обвинение.

Детский сад во Владикавказе. Фото: администрация Владикавказа Отчет властей о ремонте детсадов вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Ремонт детсадов № 88 и № 173 во Владикавказе завершён, в учреждениях заменили кровлю, обновили системы отопления и отремонтировали помещения, отчиталась мэрия. Жители Северной Осетии, комментируя отчёт в соцсети, пожаловались, что детсад в Беслане не открылся к обещанному сроку, детсад № 105 разрушается, а в детсаду № 99 ремонт был сделан некачественно. Также они указали, что ремонтируются одни и те же учреждения, тогда как детсады в сёлах и станицах остаются без внимания.

Темы дня
Игбал Абилов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Отправка этнографа Абилова в карцер возмутила активистов

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Пожар в гостинице произошел после атаки БПЛА на Ростовскую область

Сергей Симоненко. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергей Симоненко осужден за организацию двух покушений на убийство

Демонстранты у здания парламента Грузии. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook* Протестующие в Тбилиси призвали защитить демократию и свободу прессы

Персоналии
Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
10:50, 13 ноября 2026
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Арсен Геворгян. Фото https://vlasti.io/amp/news/235743-v_armenii_ckonchalsja_arsen_gevorgjan_kandidat_ot_partii_siljnaja_armenija_kotoryj_nahodilsja_pod_strahej. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ.
12:51, 12 ноября 2026
Геворгян Арсен
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
События
16:50, 14 ноября 2026
Власти назвали имя убитого на Украине бойца из Хабезского района
13:00, 14 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО матроса из Сальского района
10:03, 14 ноября 2026
Ограничения введены в аэропорту Геленджика
07:11, 14 ноября 2026
Три бойца из Хасавюрта названы убитыми в военной операции
23:23, 13 ноября 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
20:58, 13 ноября 2026
Двое участников свадебного кортежа осуждены за стрельбу на АЗС в Ингушетии
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше