Пассажиры указали властям на нерешенную проблему с неудовлетворительной работой маршруток во Владикавказе

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Маршрутки во Владикавказе прекращают движение к восьми часам вечера, из-за чего пассажиры вынуждены подолгу ждать транспорт и не могут уехать домой после работы, пожаловались местные жители в соцсети. Они раскритиковали организацию пассажирских перевозок и также указали на проблемы с работой маршруток в дневное время.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября повышение стоимости проезда в маршрутках Владикавказа с 30 до 40 рублей вызвало недовольство местных жителей. Они указали, что повышение тарифа не сопровождается улучшением транспортного обслуживания, пожаловались на плохое состояние маршруток и отсутствие транспорта после 19.00.

Председатель комитета по транспорту Северной Осетии Алан Закаев опроверг информацию о введении повышенного вечернего тарифа в маршрутках Владикавказа. По его словам, стоимость проезда остаётся одинаковой независимо от времени суток и составляет 40 рублей.

"Некоторые водители либо не сняли устаревшие объявления, либо умышленно провоцируют пассажиров на возмущение", – заявил Закаев, слова которого привело издание "15-й Регион".

Сообщение о тарифе также опубликовал Instagram*-паблик news_vladikavkaz. В обсуждении пассажиры обратили внимание на отсутствие маршруток по вечерам. На 18.40 мск 14 ноября этот пост в Instagram*-паблике news_vladikavkaz, на который подписаны около 390,2 тысячи пользователей, набрал 239 отметок "Нравится" и 48 комментариев.

Пассажиры пожаловались, что после 20.00 во Владикавказе сложно дождаться маршрутку, из-за чего возникают трудности с возвращением домой после работы. "Сегодня после работы простояла более 30 минут ожидания, нет транспорта после 20.00. Готова платить 50 рублей, но транспорта не бывает, а что делать тем, кто работает, как я, с восьми до восьми?" – написала ninoshkatsiklauri.

Другая пассажирка указала на отсутствие вечернего транспорта в районе Дружбы. "А товарищ Закаев не хочет проверить, как и какие маршрутки у нас после 21.00 ходят? Стабильно с Дружбы не уехать", – пожаловалась ts140568.

Продлить работу маршруток хотя бы до 22.00 предложила nellikalo.permanent. "Маршрутки ходят до 20 часов, это не дело. Сделайте хотя бы до 22 часов. И пусть они будут 50 рублей", – написала она.

Другие пассажиры раскритиковали организацию перевозок и недостаточный контроль за работой маршруток. Водители прекращают движение, как только выполняют дневной план по выручке, заявила diashkaht. "Да хоть 500 рублей сделайте проезд, маршрутчики как только план сделали, сразу с линии уходят домой. И до людей им все равно!" – написала она.

Ответственность за организацию перевозок лежит на властях, считает destruktiv8. "Они проверяют лишь своевременную и полную оплату лицензий. Если бы они хотели что-то регулировать, то не внедряли бы транспортные компании, а напрямую создавали муниципальный автобусный парк", – заявил он.

Отсутствие маршруток по вечерам стало привычной проблемой, указала antonina_turieva. "Все, кто часто ездит на городских, прекрасно знают: никогда не бывает после 7 часов, редко до 8", – написала она.

Местные жители также пожаловались на недостатки работы общественного транспорта в дневное время, переполненность маршруток и опасную манеру вождения. "Какой вечерний тариф, они днем через раз начали ездить", – указала gassieva_79.

"Обратите внимание на 13 маршрут Заводской! По утрам они как в Индии, почти автобусы! Раз поднимаете цену, обратите внимание и на работу, как осуществляется перевозка людей!" – призвала gabaraevakarina2023.

"Обратите внимание на состояние маршруток! И, пожалуйста, уважаемые водители, не надо лететь! За 40 р. я свою жизнь не продаю! Хочется добраться в целости!" – написала sali03_.

На 18.40 мск 14 ноября на сайтах администрации Владикавказа и комитета по транспорту Северной Осетии нет комментариев относительно жалоб пассажиров на отсутствие маршруток во Владикавказе в вечернее время.

"Кавказский узел" также писал, что пассажиры в Северной Осетии периодически жалуются на нехватку общественного транспорта, неудобное расписание и состояние маршруток. Так, 28 октября жители Алагирского и Правобережного районов пожаловались на длительное ожидание автобусов и переполненные салоны, из-за чего возникали трудности с поездками на работу и учебу.

11 октября местные жители пожаловались в соцсети, что вынуждены подолгу ждать маршрутку №8 из Владикавказа в Ногир, и ехать в переполненном салоне. Другие комментаторы указали на аналогичные проблемы на нескольких маршрутах и раскритиковали власти за отсутствие их решения.

27 ноября 2024 года жители, пользующиеся междугородними и пригородными маршрутками пожаловались на отсутствие расписания, старый транспорт и длительные интервалы между рейсами. Некоторые из них рассказали, что по вечерам опасаются не успеть на последнюю маршрутку и остаться без возможности уехать домой.