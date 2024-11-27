Подорожание проезда усилило недовольство работой маршруток у жителей Северной Осетии

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Власти Северной Осетии увеличили стоимость проезда по маршрутам между муниципалитетами, объяснив это ростом цен на топливо. Подорожание проезда стало для пассажиров маршруток еще одной проблемой наряду с отсутствием расписаний, старым автопарком и длинными интервалами между рейсами.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии анонсировали повышение с 25 ноября стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах с нерегулируемым тарифом. В частности, стоимость проезда на маршруте Владикавказ – Алагир было решено увеличить с 60 до 80 рублей. На 45 межмуниципальных маршрутах с регулируемым тарифом стоимость проезда осталась прежней.

11 октября стоимость проезда на маршрутных автобусах во Владикавказе повысилась с 25 до 30 рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители выразили недовольство качеством услуг перевозчиков.

25 ноября выросла стоимость проезда почти на двух десятках межмуниципальных направлений в Северной Осетии. В некоторых маршрутках проезд повысился на 20 процентов, на других на 30. В денежном выражении цены поднялись на 5-20 рублей. По закону, перевозчики вправе сами устанавливать тарифы на этих маршрутах, уведомив об этом ведомство за 15 дней. Государством же субсидируются другие маршруты, которые считаются убыточными – это 45 направлений, где не ожидают повышения цен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дорожно-транспортного комитета республики. Он пояснил, что рост тарифов связан с повышением цен на топливо и горюче-смазочные материалы.

Проблему повышения тарифов можно решить, только увеличивая бюджетные расходы на субсидирование, считает блогер Алик Пухати, автор телеграм-канала об Осетии Rajdian. "Государство […] должно как-то субсидировать тарифы. Можно создавать частно-государственные партнёрства, которые могли бы субсидировать зарплаты маршрутчикам. Способы решения вопроса есть, но, конечно, они требуют роста бюджетных расходов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он счел логичным подорожание проезда вслед за повышением стоимости топлива и ГСМ. "В условиях, когда цены на топливо растут рекордно у нас, когда цены на автомобили растут, стоимость автозапчастей растет, то есть обслуживание автомобильного парка тоже сумасшедше возрастает, когда зарплата сотрудников (а у нас сейчас гонка заработных плат) растёт, в условиях беспрецедентной инфляции за последние десять лет, конечно, очевидно, что тарифы так или иначе придется повышать. Не может быть такого, чтобы тариф оставался [неизменным], а всё остальное росло", - пояснил блогер.

Повышение стоимости проезда ударит в первую очередь по малоимущим семьям, сказал он. "Маршрутками обычно пользуются средний класс и ниже, для которых каждая копеечка имеет большое значение. Но тоже надо понять, что если сейчас заморозить цены на тариф, тогда просто с этого рынка уйдут люди [предприниматели]", - отметил Пухати.

Жители республики в комментариях корреспонденту "Кавказского узла" назвали подорожание проезда заметным, но не критичным, и обратили внимание на другие проблемы перевозчиков. Так, 30-летняя работник сфера образования Ирина живет во Владикавказе, но один-два раза в неделю ездит к родителям в Алагир. Она подтвердила, что проезд по маршруту Владикавказ - Алагир подорожал с 60 рублей до 80.

Я бы увеличила количество автобусов, чтобы сократить интервал между отправлениями

«Мне кажется, повышение существенное. Особенно если учитывать, что подорожал не только транспорт, но и продукты. Я лично потеряю не так много, рублей 200-300. Но при этом мои расходы на городской общественный транспорт тоже выросли. Состояние у алагирских автобусов хорошее. Но после того, как маршрут передали автоколонне, увеличился интервал между отправлениями. Теперь дорога в общем отнимает больше времени. Поэтому часто много стоячих пассажиров. Многие предпочитают ехать стоя вместо того, чтобы ждать полчаса следующий автобус. Часто почему-то не работают валидаторы. Это неудобно. Я бы увеличила количество автобусов, чтобы сократить интервал между отправлениями», - сказала женщина.

18-летний студент колледжа Ахмад живёт во Владикавказе, но каждые выходные ездит в Ардонский район к родственникам. Он отметил, что проезд по маршруту Владикавказ-Ардон подорожал с 60 до 80 рублей.

В один день вечером человек может уехать из города, в другой день нет

"Подорожание на мне не сильно сказалось, так как я езжу один и не каждый день. Думаю, на семьях, которые живут а пригороде, а учатся и работают в городе, это скажется сильнее. Если бы это было единственной проблемой нашего транспорта, то с этим можно было бы смириться, но у нас много проблем. Например, непостоянство в расписании. В один день вечером человек может уехать из города, в другой день нет. Нет расписания маршрутов. Человек даже приблизительно не понимает, сколько ему времени нужно на дорогу, так как маршрутка может уехать сразу, а может через полчаса. Есть маршруты, которые едут по расписанию, но в один день маршрутка бывает, в другой нет. Сами маршрутки часто бывают старые и неприятные. Я считаю, что поднимать цены было неправильно", - сказал он.

18-летний Ахсар живёт в селе Чикола, а по будням ездит во Владикавказ на учёбу. По его словам, проезд подорожал на 20 рублей и теперь стоит 130 рублей. «К нам в село в основном ездят старые маршрутки, и это очень неудобно: ездить некомфортно. Поднятие цен пока никак на мне не отразилось. Хотелось бы, чтобы на этом направлении тоже можно было оплачивать проезд картой», - сказал Асхар.

Каждый вечер я тороплюсь на остановку, потому что боюсь не успеть и не уехать

50-летняя бухгалтер Альбина живёт в Октябрьском и ездит на работу во Владикавказ. Стоимость проезда по маршруту Владикавказ - Октябрьское выросла с 25 до 30 рублей.

«Проезд подняли в Октябрьское всего на 5 рублей. Учитывая, что проезд по городу недавно поднялся тоже на 5, суммарно для меня проезд увеличился на 10 рублей, а в день на 20 рублей. Таким образом, в месяц мои траты на то, чтобы добраться из дома на работу и обратно, увеличились на 400 рублей. Это не единственная статья расходов, которая выросла, поэтому суммарно, конечно, всё это сказывается на семейном бюджете. Маршрутки на этом направлении – обычные старые "газели". Каждый вечер я тороплюсь на остановку, потому что боюсь не успеть и не уехать», - рассказала женщина.

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