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14:45, 27 ноября 2024

Подорожание проезда усилило недовольство работой маршруток у жителей Северной Осетии

Общественный транспорт в Северной Осетии. Фото: https://region15.ru/bolee-55-novyh-avtobusov-vyjdut-na-marshruty-severnoj-osetii-v-blizhajshee-vremya/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Северной Осетии увеличили стоимость проезда по маршрутам между муниципалитетами, объяснив это ростом цен на топливо. Подорожание проезда стало для пассажиров маршруток еще одной проблемой наряду с отсутствием расписаний, старым автопарком и длинными интервалами между рейсами.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии анонсировали повышение с 25 ноября стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах с нерегулируемым тарифом. В частности, стоимость проезда на маршруте Владикавказ – Алагир было решено увеличить с 60 до 80 рублей. На 45 межмуниципальных маршрутах с регулируемым тарифом стоимость проезда осталась прежней.

11 октября стоимость проезда на маршрутных автобусах во Владикавказе повысилась с 25 до 30 рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители выразили недовольство качеством услуг перевозчиков.

25 ноября выросла стоимость проезда почти на двух десятках межмуниципальных направлений в Северной Осетии. В некоторых маршрутках проезд повысился на 20 процентов, на других на 30. В денежном выражении цены поднялись на 5-20 рублей. По закону, перевозчики вправе сами устанавливать тарифы на этих маршрутах, уведомив об этом ведомство за 15 дней. Государством же субсидируются другие маршруты, которые считаются убыточными – это 45 направлений, где не ожидают повышения цен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дорожно-транспортного комитета республики. Он пояснил, что рост тарифов связан с повышением цен на топливо и горюче-смазочные материалы.

Проблему повышения тарифов можно решить, только увеличивая бюджетные расходы на субсидирование, считает блогер Алик Пухати, автор телеграм-канала об Осетии Rajdian. "Государство […] должно как-то субсидировать тарифы. Можно создавать частно-государственные партнёрства, которые могли бы субсидировать зарплаты маршрутчикам. Способы решения вопроса есть, но, конечно, они требуют роста бюджетных расходов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он счел логичным подорожание проезда вслед за повышением стоимости топлива и ГСМ. "В условиях, когда цены на топливо растут рекордно у нас, когда цены на автомобили растут, стоимость автозапчастей растет, то есть обслуживание автомобильного парка тоже сумасшедше возрастает, когда зарплата сотрудников (а у нас сейчас гонка заработных плат) растёт, в условиях беспрецедентной инфляции за последние десять лет, конечно, очевидно, что тарифы так или иначе придется повышать. Не может быть такого, чтобы тариф оставался [неизменным], а всё остальное росло", - пояснил блогер.

Повышение стоимости проезда ударит в первую очередь по малоимущим семьям, сказал он. "Маршрутками обычно пользуются средний класс и ниже, для которых каждая копеечка имеет большое значение. Но тоже надо понять, что если сейчас заморозить цены на тариф, тогда просто с этого рынка уйдут люди [предприниматели]", - отметил Пухати.

Жители республики в комментариях корреспонденту "Кавказского узла" назвали подорожание проезда заметным, но не критичным, и обратили внимание на другие проблемы перевозчиков. Так, 30-летняя работник сфера образования Ирина живет во Владикавказе, но один-два раза в неделю ездит к родителям в Алагир. Она подтвердила, что проезд по маршруту Владикавказ - Алагир подорожал с 60 рублей до 80.

Я бы увеличила количество автобусов, чтобы сократить интервал между отправлениями

«Мне кажется, повышение существенное. Особенно если учитывать, что подорожал не только транспорт, но и продукты. Я лично потеряю не так много, рублей 200-300. Но при этом мои расходы на городской общественный транспорт тоже выросли. Состояние у алагирских автобусов хорошее. Но после того, как маршрут передали автоколонне, увеличился интервал между отправлениями. Теперь дорога в общем отнимает больше времени. Поэтому часто много стоячих пассажиров. Многие предпочитают ехать стоя вместо того, чтобы ждать полчаса следующий автобус. Часто почему-то не работают валидаторы. Это неудобно. Я бы увеличила количество автобусов, чтобы сократить интервал между отправлениями», - сказала женщина.

18-летний студент колледжа Ахмад живёт во Владикавказе, но каждые выходные ездит в Ардонский район к родственникам. Он отметил, что проезд по маршруту Владикавказ-Ардон подорожал с 60 до 80 рублей.

В один день вечером человек может уехать из города, в другой день нет

"Подорожание на мне не сильно сказалось, так как я езжу один и не каждый день. Думаю, на семьях, которые живут а пригороде, а учатся и работают в городе, это скажется сильнее. Если бы это было единственной проблемой нашего транспорта, то с этим можно было бы смириться, но у нас много проблем. Например, непостоянство в расписании. В один день вечером человек может уехать из города, в другой день нет. Нет расписания маршрутов. Человек даже приблизительно не понимает, сколько ему времени нужно на дорогу, так как маршрутка может уехать сразу, а может через полчаса. Есть маршруты, которые едут по расписанию, но в один день маршрутка бывает, в другой нет. Сами маршрутки часто бывают старые и неприятные. Я считаю, что поднимать цены было неправильно", - сказал он.

18-летний Ахсар живёт в селе Чикола, а по будням ездит во Владикавказ на учёбу. По его словам, проезд подорожал на 20 рублей и теперь стоит 130 рублей. «К нам в село в основном ездят старые маршрутки, и это очень неудобно: ездить некомфортно. Поднятие цен пока никак на мне не отразилось. Хотелось бы, чтобы на этом направлении тоже можно было оплачивать проезд картой», - сказал Асхар.

Каждый вечер я тороплюсь на остановку, потому что боюсь не успеть и не уехать

50-летняя бухгалтер Альбина живёт в Октябрьском и ездит на работу во Владикавказ. Стоимость проезда по маршруту Владикавказ - Октябрьское выросла с 25 до 30 рублей.

«Проезд подняли в Октябрьское всего на 5 рублей. Учитывая, что проезд по городу недавно поднялся тоже на 5, суммарно для меня проезд увеличился на 10 рублей, а в день на 20 рублей. Таким образом, в месяц мои траты на то, чтобы добраться из дома на работу и обратно, увеличились на 400 рублей. Это не единственная статья расходов, которая выросла, поэтому суммарно, конечно, всё это сказывается на семейном бюджете. Маршрутки на этом направлении – обычные старые "газели". Каждый вечер я тороплюсь на остановку, потому что боюсь не успеть и не уехать», - рассказала женщина.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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