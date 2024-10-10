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04:35, 10 октября 2024

Жители Владикавказа назвали неприемлемым качество городских маршруток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевозчики обосновали повышение цены проезда на маршрутках во Владикавказе, но опрошенные “Кавказским узлом” жители Владикавказа недовольны качеством их услуг и стараются по возможности реже пользоваться маршрутками. 

С 11 октября стоимость проезда на маршрутных автобусах во Владикавказе повысится с 25 до 30 рублей, передал корреспондент “Кавказского узла”. 

Планы увеличения стоимости проезда обсуждались с июля, когда пассажиры заметили в некоторых маршрутных автобусах объявления о скором повышении цены билета, но тогда глава республики Сергей Меняйло заявил, что перевозчики обязаны предоставить экономическое обоснование для пересмотра тарифа. “Никто не имеет никакого права самостоятельно решать, сколько будет стоить проезд”, – написал 3 июля Меняйло в своем телеграм-канале. 

3 октября администрация Владикавказа сообщила, что перевозчик представил экономически обоснованный тариф - 59.12 рублей,  но по требованию мэрии тариф не превысит 30 рублей. Мэрия также разъяснила, что по закону перевозчики все же имеют право устанавливать цены самостоятельно. «Действующее законодательство предусматривает право перевозчика, работающего на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, самостоятельно устанавливать, а следовательно - понижать или повышать тариф», – говорится в сообщении официального телеграм-канала администрации Владикавказа от 3 октября. 

Начальник городского управления транспорта Алан Закаев выразил уверенность в том, что качество услуг перевозчиков повысится после увеличения стоимости проезда. «Муниципальные органы власти приняли все возможные меры для установления тарифа за проезд на уровне 30 рублей вместо экономически обоснованного в 59 рублей 12 копеек.. К сожалению, в этой сфере качество предоставляемых услуг напрямую зависит от тарифа. Уверены, что с повышением тарифа повыситься качество услуг, предоставляемых перевозчиками», – заявил чиновник, слова которого приводит пресс-служба администрации. 

Также мэрия сообщила, что цена проезда на трамвае также повысится, однако увеличение тарифа будет минимальным. Сейчас проезд на трамвае во Владикавказе стоит 13 рублей. 

19-летняя студентки второго курса Сабина возмущена повышением стоимости проезда: девушка недовольна качеством услуг, при этом подорожание заметно скажется на ее бюджете.  «Если смотреть глобально, то повышение существенное. За месяц я потеряю 200 рублей минимум, за эти деньги можно частично оплатить услуги сотовой связи. В районе 14-17 часов невозможно уехать из Промышленного района, где находится мой вуз, транспорт забит людьми, маршрутки ходят редко, не все остановки нормально облагораживаются. Считаю, что нужно устанавливать нормальные остановки и увеличить количество маршрутных автобусов», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”. 

30-летняя преподаватель колледжа Зарина также раскритиковала работу перевозчиков и планы повышения тарифа. «Понимаю, что не перевозчики несут ответственность за общую сложную экономическую ситуацию, но повышение на 20% считаю достаточно существенным. Хотя лично в моем случае это не сильно ударит по бюджету, но я понимаю, что, например, для больших семей это может стать существенной проблемой. Лично я потеряю не очень много, но я бы охотнее  потратила эти деньги на два-три капучино, радости бы мне это принесло точно больше. Маршрутки неудобные, тесные, плохо проветриваемые, нет кондиционеров, много старых и небезопасных машин, часто приходится долго ждать, особенно в плохую погоду и вечером. Мне кажется, нужно заменить маршрутки на просторные удобные современные автобусы», - заявила она. 

43-летний музыкант Мурат с пониманием отнесся к повышению цены на проезд, выразив надежду, что повышение тарифа позволит увеличить оплату тяжелого труда водителей. Вместе с тем он также недоволен качеством услуг перевозчиков. «Обязательно надо повышать качество транспорта и уровень этой услуги в целом: пересмотреть временные интервалы между автобусами, отказаться уже от старых моделей, они неудобные. И конечно, ввиду повышения цен, думаю, жестко регламентировано должно быть время, до которого маршруты работают. Считаю, что трамваев должно быть больше, новые линии строить надо, а вагоны оснащать Wi-Fi», - сказал он “Кавказскому узлу”. 

32-летний работник строительной фирмы Олег готов платить за проезд по повышенному тарифу, если качество услуг повысится.  «Нужно убрать с линии все “Газели” и закупить нормальный транспорт. Я не понимаю, почему до сих пор существуют эти “Газели”, они безнадежно устарели. Пусть проезд стоит 50 рублей, лишь бы человек чувствовал себя человеком.  Сделать нормальную зарплату водителям, сейчас людей везут как скот в этих убогих и веками немытых салонах. При этом бизнес держателей маршрутов процветает, не понимаю почему люди не возмущаются. Я года четыре не езжу на маршрутках - не из-за того, что я богат, просто это максимально отталкивающий вид транспорта. Я лучше сяду в трамвай, где можно заплатить картой и с комфортом доехать. Жаль только, что не во все точки города», - пояснил он. 

25-летняя Ирина, студийный фотограф, полагает, что повышение цены проезда оправданно. «Как раз на днях я ехала в маршрутке и водитель жаловался, что платы в 25 рублей за проезд не хватает на амортизацию машины, этого недостаточно, даже чтобы выходить в ноль, по его словам. Солярка стоит 65 рублей, дороже бензина. Думаю, повышение цен оправдано, ведь действительно топливо подорожало и вообще все. Если бы еще эти маршрутки ходили вовремя и не приходилось стоять друг на друге там - вечером их вообще не дождешься, а такси дешевле 200 рублей уже давно не удавалось вызвать», - посетовала она. 

64-летняя Индира, работающая пенсионерка, недовольна качеством работы маршрутных перевозчиков. «Я понимаю, что повышение цены на проезд оправдано, но от этого мне не сильно легче – пенсия и зарплата у меня небольшие, поэтому для меня это ощутимо. Раньше я могла позволить себе такси чаще, сейчас все же больше езжу на общественном транспорте. Чаще езжу на трамвае, так как он идет до моей работы. Маршруток стараюсь избегать – мне сложно залезать в “Газели”, к тому же как только заходишь в салон, водитель сразу же трогается, не успеваешь даже сесть. Вечером меня с работы забирает супруг, потому что после шести уехать невозможно бывает. Конечно, нужно не только цену на проезд поднимать, но и контролировать качество этих услуг, как и наличие автобусов на линии в вечернее время», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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