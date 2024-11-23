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09:18, 23 ноября 2024

Рост тарифа на проезд в маршрутках вызвал недовольство жителей Северной Осетии

Маршрутка во Владикавказе. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=xLGcOqoj-6o&t=2s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Северной Осетии объявили о повышении с 25 ноября цен на проезд в межмуниципальных маршрутках с 60 до 80 рублей. Местные жители, комментируя в соцсети это сообщение властей, пожаловались на плохое качество пассажирских перевозок, а также указали на повсеместный рост цен в республике.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии Заурбека Караева, в республике с 25 ноября повысятся цены на проезд в межмуниципальных маршрутках. К примеру, стоимость проезда на маршруте Владикавказ – Алагир увеличится с 60 до 80 рублей.

"Цена на топливо увеличилась более чем вдвое. Повышение коснется маршрутов с нерегулируемым тарифом. В то же время, на межмуниципальных маршрутах с регулируемым тарифом, которых сейчас 45, стоимость проезда останется на прежнем уровне. К таким маршрутам относятся направления в Фиагдон, Мизур, Бурон, Рассвет, Ставд – Дурт, Раздзог и другие", – привела слова Караева E-osetia.ru.

Действующий тариф не пересматривался с 2015 года, отметил заместитель председателя комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии.

Пост о том, что возрастет цена на проезд в маршрутках, 22 ноября опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "ЧП / Владикавказ", на который подписаны более 121 тысячи пользователей. На 09.00 мск 23 ноября эта запись набрала пять отметок с реакцией пользователей и 23 комментария.

"На целых 40 процентов повышение. Такого скачка с истории не было", – написал Ирон Иронов.

"Бедные люди", – отметил Игорь Евтушенко.

"Лучше пустить автобусы. Маршрутки старые и ветхие, и цены поднимают", – подчеркнула Ирина Прекрасная.

"Сначала маршрутки дорожают, а теперь это. Растёт все, что угодно, но не наши зарплаты", – заявил Игорь Челов.

"Игорь, не только маршрутки, но и трамвай", – ответила ему Светлана Света.

"Все дорожает. Зарплаты когда поднимут?" – задалась вопросом Фатима Ревазова.

"У нас день ото дня все дорожает", – написала также Софья Сызранцева.

"Давайте будем честными, дорожает всё, не только проезд. И наши зарплаты не могут угнаться за нашей инфляцией. А в это время Росстат рассказывает нам, как мы хорошо живём", – отметил Аврелий Гуру.

"Кавказский узел" также писал, что с 11 октября стоимость проезда на маршрутных автобусах во Владикавказе повысилась с 25 до 30 рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители выразили недовольство качеством услуг перевозчиков, они рассказали, что и стараются по возможности реже пользоваться маршрутками.

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Автор: "Кавказский узел"

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