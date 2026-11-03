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12:34, 3 ноября 2026

Вандалы устроили погром у памятника жертвам Беслана в Москве

Неизвестные разбросали у памятника жертвам Беслана в Москве детские игрушки и бутылки с водой. 3 ноября 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DfRPBisNV-t/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные разбросали у памятника жертвам Беслана в Москве детские игрушки и бутылки с водой, оставленные в память о погибших. Жители Северной Осетии, комментируя инцидент в соцсети, потребовали найти и наказать вандалов и поблагодарили тех, кто привел мемориал в порядок.

Как информировал "Кавказский узел", в различных городах ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане. В текущем году 3 сентября памятные акции состоялись, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге: участники возложили цветы к мемориалам погибшим. В Беслане 1 сентября началась трехдневная вахта памяти. В храме Новомучеников во дворе школы №1 прошла литургия, сотни людей, среди которых были бывшие заложники и их родственники, пришли к школе, возложили цветы и зажгли свечи.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Житель Астрахани Дмитрий снял на видео разбросанные бутылки с водой и детские игрушки у памятника жертвам теракта в Беслане возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве. На кадрах пластиковые бутылки лежат на брусчатке вокруг монумента и на ступенях постамента. Рядом разбросаны мягкие игрушки, крышки и обертки, на поверхности памятника и ступенях разлита вода.

Воду и игрушки оставляли в память о погибших детях, рассказал автор ролика. Он отметил, что собрал большую часть разбросанных вещей, и выразил надежду, что правоохранители установят причастных. "Почти всё это собрал вместе. Я просто в шоке, нет у меня слов", – сказал Дмитрий в видеозаписи, которую 3 ноября опубликовал Instagram*-паблик northossetia.

Памятник жертвам бесланского теракта в Москве был открыт 1 июня 2010 года. Созданная Зурабом Церетели композиция символизирует души погибших детей, которых ангелы уносят на небо. Бутылки с водой у мемориалов напоминают о жажде, от которой страдали заложники.

На 12.30 мск 3 ноября это видео в Instagram*-паблике northossetia, на который подписаны около 436 тысяч пользователей, набрало 204 отметки "Нравится" и 39 комментариев.

Жители Северной Осетии в комментариях призвали привлечь виновных к ответственности и поблагодарили тех, кто привел мемориальное место в порядок. "Тем, кто не прошел мимо и навел порядок – здоровья. Тем, кто причастен – встречи с законом. И пусть это будет честно", – написала ada_kesaeva.

"Надеюсь, их найдут", – отметил пользователь dak__________________. "Надеюсь, найдут и накажут", – написал nozhi__vladikavkazz.

Наличие видеокамер должно помочь установить причастных, сочли другие комментаторы. "Это можно было сделать за минуту. Камер в Москве больше, чем в Осетии", – указал rtut2497.

"Даже сложно понять, что должно быть в голове у человека, чтобы так поступить с мемориалом. Надеюсь, камеры помогут быстро установить причастных", – написал avtosteklo.vladikavkaz.

К установлению причастных привлечены органы МВД, необходимые заявления поданы, сообщил полномочный представитель Северной Осетии при президенте России Игорь Барсков. "Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех причастных к акту вандализма у памятника жертвам бесланской трагедии в Москве", – привело его слова сегодня издание "Основа News".

Руководство постпредства подключилось к работе по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло, сказано в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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