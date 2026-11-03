Суд взыскал с осужденных по делу о теракте на Крымском мосту более 10 миллионов рублей

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С восьмерых осужденных по делу о террористическом акте на Крымском мосту в октябре 2022 года суд в Армавире взыскал более 10 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян приговорены к пожизненным срокам заключения. В сентябре апелляционный военный суд оставил приговор в силе.

Армавирский городской суд удовлетворил иск о взыскании имущественного вреда, причиненного в результате теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, пишет 2 ноября "Коммерсант".

С восьмерых осужденных в бюджет городского округа Керчь и Крыма взыскано солидарно 10 миллионов 420 тысяч рублей. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, ущерб причинен "из-за непредвиденных расходов на неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации", информирует "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".