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02:50, 3 ноября 2026

Глава Славянского района арестован по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал до 31 декабря главу Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки.

Первомайский районный суд Краснодара по ходатайству следствия заключил под стражу главу администрации Славянского района Романа Синяговского.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2026 года чиновник через посредников получал от директора частной похоронной конторы в общей сложности не менее 26 миллионов рублей. За вознаграждение было издано постановление, которое наделяло упомянутую контору фактическим монопольным правом на захоронения, а право на них оформлялось под видом договоров на благоустройство кладбища, пишет 2 ноября "Коммерсант".

Синяговский обвиняется в превышении полномочий и взятке в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу до 31 декабря.

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Автор: "Кавказский узел"

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