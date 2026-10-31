Кассационный суд согласился с невиновностью пенсионера из Динской в развратных действиях
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Оправдательный приговор 91-летнему полуслепому пенсионеру из Динской, которого девушки-подростки обвинили в развратных действиях, оставлен в силе.
Как писал "Кавказский узел", дело 91-летнего пенсионера из станицы Динской поступило в суд в ноябре 2025 года. Начало рассмотрения неоднократно откладывалось. Суд оправдал пожилого мужчину.
Пожилого мужчину, который справлял нужду недалеко от своей дачи, обвинили в развратных действиях девушки-подростки, отдыхавшие на берегу. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Эти подростки на опознании "скороговоркой, и смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Защита настаивала, что развратных действий не было. Сам пенсионер также отверг обвинение. Он пояснил, что слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, и не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него.
Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе оправдательный приговор полуслепому 91-летнему пенсионеру, которого обвиняли в развратных действиях. Жалобу на решение нижестоящих судов, оправдавших пенсионера, подал прокурор. Защитник пенсионера, по просьбе семьи, не общается с журналистами, пишет «Слово защите».
Как следует из карточки дела на сайте 4-го Кассационного суда общей юрисдикции, первое заседание прошло в закрытом режиме, решение было вынесено 30 октября.
Родственники подсудимого ранее отказались комментировать "Кавказскому узлу" состояние здоровья мужчины и ход дела. По словам одного из них, семья не считает необходимым привлекать дополнительное внимание СМИ.
Защита заявляла о бездоказательности обвинения
Напомним, обвиняемый - бывший преподаватель физики, его супруга также педагог, всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Родственники характеризуют пенсионера как заботливого мужа и любящего отца. "Мы привыкли учить детей честности и ответственности, а теперь сами стали жертвами чудовищного недоразумения", - заявила его жена.
Он не способен на таком расстоянии отличить человека от мешка с картошкой
По словам адвоката Алексея Аванесяна, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. 5 августа 2025 года родственники пенсионера заявили, что его состояние здоровья сильно ухудшилось на фоне преследования. Пенсионер не встает с кровати, следственные действия проводились дома. При этом защита настаивала, что мужчина даже не видел тех, кто его обвиняет. "Я сделал замеры: от дерева, где пожилой человек справлял нужду, до пирса, где стояли подростки, 19 метров. Он не только не мог видеть их, он не способен на таком расстоянии отличить человека от мешка с картошкой!" - заявил Аванесян.
Аванесян также отметил, что в деле "нет ничего, кроме слов четырех несовершеннолетних и медицинских документов о тяжелейшем состоянии здоровья" пожилого мужчины. "Мы представили доказательства, что он физически не мог совершить инкриминируемое деяние", - пояснил адвокат.
Суд по ходатайству следствия назначил стационарную психиатрическую экспертизу, несмотря на доводы о тяжелом состоянии обвиняемого. Когда родственники навестили пенсионера в психиатрическом диспансере, выяснилось, что он спит в коридоре, так как в палатах нет мест. После 23 дней в краснодарском психиатрическом диспансере состояние обвиняемого ухудшилось.
Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что пожилой мужчина "не страдает никакими сексуальными расстройствами, в том числе педофилией", сообщил 23 октября 2025 года Алексей Аванесян. 8 ноября он сообщил о том, что обвиняемому исполнился 91 год. Аванесян умер в конце ноября в возрасте 48 лет, причиной смерти стала аневризма.
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