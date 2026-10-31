Кассационный суд согласился с невиновностью пенсионера из Динской в развратных действиях

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Оправдательный приговор 91-летнему полуслепому пенсионеру из Динской, которого девушки-подростки обвинили в развратных действиях, оставлен в силе.

Как писал "Кавказский узел", дело 91-летнего пенсионера из станицы Динской поступило в суд в ноябре 2025 года. Начало рассмотрения неоднократно откладывалось. Суд оправдал пожилого мужчину.

Пожилого мужчину, который справлял нужду недалеко от своей дачи, обвинили в развратных действиях девушки-подростки, отдыхавшие на берегу. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Эти подростки на опознании "скороговоркой, и смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Защита настаивала, что развратных действий не было. Сам пенсионер также отверг обвинение. Он пояснил, что слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, и не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него 1 .

Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе оправдательный приговор полуслепому 91-летнему пенсионеру, которого обвиняли в развратных действиях. Жалобу на решение нижестоящих судов, оправдавших пенсионера, подал прокурор. Защитник пенсионера, по просьбе семьи, не общается с журналистами, пишет «Слово защите».

Как следует из карточки дела на сайте 4-го Кассационного суда общей юрисдикции, первое заседание прошло в закрытом режиме, решение было вынесено 30 октября.