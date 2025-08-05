Близкие встревожены состоянием 90-летнего педагога из Динской после обвинения со стороны подростков

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Состояние здоровья 90-летнего жителя Кубани, которого подростки обвинили в развратных действиях из-за справления нужды за деревом, сильно ухудшилось на фоне преследования. 6 августа мужчине предстоит экспертиза на «наличии педофилии», которая, по оценке адвокатов, не носит объективный характер.

Как писал "Кавказский узел", подростки на Кубани обвинили в развратных действиях 90-летнего пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10 процентов, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину.

Следствие отправило 90-летнего педагога на пенсии на амбулаторную (без помещения в стационар) психолого-сексологическую экспертизу, которая должна начаться 6 августа. По мнению следствия, эта экспертиза должна подтвердить на вопрос о «наличии педофилии» у обвиняемого. По мнению близких, пожилой мужчина, страдающий тяжелыми заболеваниями мочеполовой системы, стал жертвой абсурдного оговора группы подростков, которые приняли его вынужденное мочеиспускание в укромном месте за «развратные действия».

«Наказывать нужно настоящих преступников, а не превращать в обвиняемого больного 90-летнего человека, который даже не видел тех, кто его обвиняет», - подчеркнул адвокат Алексей Аванесян.

Обвиняемый - бывший преподаватель физики, его 86-летняя супруга также педагог, всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Родные характеризуют пенсионера как заботливого мужа и любящего отца. «Мы привыкли учить детей честности и ответственности, а теперь сами стали жертвами чудовищного недоразумения», - заявила его жена.

Следователи вменяют пенсионеру развратные действия в отношении четырех несовершеннолетних девушек. Подростки 14 и 15 лет утверждают, что 2 июня видели его за деревом, якобы совершающим непристойные действия сексуального характера. Сам мужчина категорически отрицает обвинения. «Я просто шел на дачу кормить кур, но из-за недержания мочи был вынужден справить нужду в безлюдном месте. Я не видел там никого и не мог видеть, я почти слепой», - пояснил пенсионер на первом же допросе, проведенном без адвоката.

4 июня пенсионера обманом увезли в следственный отдел, возбудили уголовное дело и назначили подписку о невыезде. Вмененная ему статья о развратных действиях (часть 3 статьи 135 УК РФ) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

«В деле нет ничего, кроме слов четырех несовершеннолетних и медицинских документов о тяжелейшем состоянии здоровья моего подзащитного, собранных защитой. Мы представили доказательства, что он физически не мог совершить инкриминируемое деяние: гиперплазия простаты, хроническая задержка мочи, тяжелая эректильная дисфункция, катаракта и слепота - все эти диагнозы подтверждены врачами и были установлены несколько лет назад», - подчеркивает адвокат Алексей Аванесян.

Защитник лично проверил место «происшествия». «Я сделал замеры: от дерева, где пожилой человек справлял нужду, до пирса, где стояли подростки, 19 метров. Он не только не мог видеть их, он не способен на таком расстоянии отличить человека от мешка с картошкой!» - говорит адвокат.

Единственное видео, снятое подростками, длится восемь секунд, снято с помощью зума и на нем невозможно разглядеть, что именно делает мужчина. Подростки утверждают, что звали знакомых мальчиков, которые якобы говорили с пенсионером и спрашивали, что он делает, на что мужчина им ответил, что справляет нужду. Но сам обвиняемый отрицает этот разговор и на видео ни мальчики, ни их беседа с пенсионером не зафиксированы.

Следствие отказалось изъять телефоны подростков для проверки подлинности видео и его монтажа, очная ставка с потерпевшими так и не была проведена. «Следствие должно проверять доказательства, а не просто принимать слова подростков на веру. Почему единственное видео длится 8 секунд? Почему не исследуются очевидные противоречия?» - возмущается адвокат.

6 августа пенсионера, несмотря на возраст, стресс и тяжелое физическое состояние, повезут на амбулаторную психолого-сексологическую экспертизу. Адвокат подчеркивает, что сам его подзащитный просил следствие проверить правдивость его показаний на детекторе лжи, но следователь отказал, назначив формальную экспертизу на наличие педофилии.

«Методики, которая объективно определяет наличие педофилии, не существует. Эксперт просто изучает материалы дела, экспертиза носит субъективный характер и не может быть решающим доказательством. Но даже сам факт всех этих процедур, которые не имеют значения для дела, являются дополнительным стрессом для 90-летнего больного человека и его семьи», - подчеркнул адвокат.

По словам родных, после возбуждения дела пенсионер резко ослаб: он перестал ходить на дачу, почти все время лежит и переживает сильнейший стресс.

Экспертизы по вопросам педофилии проводятся в рамках судебно-медицинских и психолого-психиатрических исследований, в Сочи и Краснодарском крае подобные экспертизы чаще всего выполняют специалисты ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» в Краснодаре, в частности отделение судебно-медицинской экспертизы. По словам адвоката Романа Клыкова, не участвующего в деле пенсионера из Динской, эти исследования назначаются следователями и судами для оценки психического состояния и наличия расстройств влечений, но не дают абсолютной гарантии вины или невиновности. Эксперты используют комплекс тестов, наблюдение и анализ анамнеза, однако такие исследования не способны объективно измерить намерения человека и в конечном счете рассматриваются судом лишь как часть доказательственной базы.

Согласно статистике, на которую ссылается адвокат Клыков, ежегодно в стране фиксируется около 10–12 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и лишь менее 5% из них связаны с обвиняемыми старше 60 лет. Дела с участием пожилых фигурантов имеют свои особенности: речь, как правило, идет не о насильственных действиях, а о так называемых «развратных» эпизодах, включая демонстрацию гениталий или непристойные прикосновения. У значительной части таких обвиняемых выявляются деменция, расстройства влечений или иные психические отклонения. Учитывая возраст и состояние здоровья обвиняемых, в ряде случаев суды ограничиваются назначением минимального срока наказания или направляют их на принудительное лечение, однако полностью избежать уголовной ответственности практически невозможно.

Экспертизы на склонность к педофилии хотя и применяются в российской судебной практике повсеместно, не могут считаться решающим доказательством, подтвердила адвокат Мария Спасибухова, также не участвующая в этом деле. Она привела в пример дело врача Владимира Громова, в котором фабула обвинения практически аналогична делу пенсионера из Динской. Экспертиза дважды показала отсутствие у Громова склонности к педофилии, но суд первой инстанции все же назначил ему наказание. Только благодаря общественному резонансу и дальнейшему обжалованию удалось добиться пересмотра дела.

Оба адвоката сходятся во мнении, что рассматриваемый случай уникален из-за возраста фигуранта, который, вероятно, является одним из самых возрастных обвиняемых по статье о развратных действиях в России.

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