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22:54, 5 августа 2025

Власти Кубани отчитались об отсутствии выбросов мазута на побережье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Количество волонтеров, работающих на пляже Белая гора, сократилось до шести человек. За прошедшую неделю в Анапе не было зафиксировано новых выбросов мазута, как и в течение предыдущей недели, заявил Оперативный штаб Кубани. 

"Кавказский узел" писал, что с 25 по 29 июля власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются. 2 августа они призвали желающих помочь им в работе. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов. 

Власти Краснодарского края не фиксировали в течение двух недель новых выбросов мазута на побережье. “В Анапе с 29 июля по 5 августа новых выбросов мазута не обнаружили”, - сообщил сегодня со ссылкой на данные ежедневного мониторинга береговой линии Оперативный штаб Кубани.

Последний раз ведомство сообщало о выявленных выбросах 23 июля, тогда сгустки нефтепродуктов были обнаружены в Темрюкском районе, в районе поселка Волна и поселка Артющенко. На пляже Белая гора в этом поселке сегодня работали только шесть волонтеров, сообщил волонтерский штаб "Дельфины". 

"С виду чистые камни таят в себе скрытую угрозу - лужи нефтепродуктов, которые приходится находить и собирать вручную. Песок под водой тоже предлагает нам разные мазутные сюрпризы. В итоге за сегодня собрано 23 мешка мазута, который прятался и в породе, и под камнями, и прямо в море", - говорится в публикации Telegram-канала штаба. Активистка штаба на видео продемонстрировала пятно мазута под камнями и сгусток размером с ладонь, извлеченный из воды. 

Волонтеры объединения "Сети, сито, лопата", работающие на Бугазской косе, продолжают очистку берега от последнего выброса мазута, о котором сообщали лишь активисты, но не власти. “Новый выброс визуально еще заметен от отметки 2 км в сторону гирло. 800 метров мы уже вычистили. От 2 до 5 были заметны лишь редкие ляпушки. Или уже запесочило, или подсмыло волной”, - говорится в сообщении канала.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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