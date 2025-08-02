Волонтеры попросили помощи в очистке побережья Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Побережье Анапы и Темрюкского района все еще нуждается в очистке от мазута, заявили волонтеры, призвав желающих помочь им в работе.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля оперштаб Кубани отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за сутки. Ранее были демонтированы два из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ. С 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются.

Волонтеры штаба "Дельфины" отчитались об уборке территории от мазута на Белой горе (Таманский полуостров). "Работа далеко не окончена. На побережье всё ещё скрыты большие и тяжёлые фракции мазута - такие "плюшки", которые требуют сил и времени на удаление", - говорится в Telegram-канале штаба.

Волонтеры сообщили, что сейчас уборкой занимаются шесть человек. "Нам очень нужны волонтёры! Приходите, присоединяйтесь к нашей команде, вместе мы сможем вернуть морю чистоту", - сообщили они.

О помощи попросили и волонтеры, работающие на Бугазской косе. "4 августа (понедельник) едем продолжать работу по сбору последнего выброса. Будем рады помощникам и помощницам", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Сети, сито, лопата".

Они также сообщили, что зарегистрировались как Автономная некоммерческая благотворительная организация "ССЛ". "Теперь рычагов для благих действий у нас будет больше", - написали они.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.