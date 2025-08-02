×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:54, 2 августа 2025

Волонтеры попросили помощи в очистке побережья Анапы

"Мольберт" помогает просеивать песок на пляжах. Скриншот фото из Telegram-канала "Сети, сито, лопата" от 31.07.25, https://t.me/setisitolopata/1344.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Побережье Анапы и Темрюкского района все еще нуждается в очистке от мазута, заявили волонтеры, призвав желающих помочь им в работе.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля оперштаб Кубани отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за сутки. Ранее были демонтированы два из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ. С 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются

Волонтеры штаба "Дельфины" отчитались об уборке территории от мазута на Белой горе (Таманский полуостров). "Работа далеко не окончена. На побережье всё ещё скрыты большие и тяжёлые фракции мазута - такие "плюшки", которые требуют сил и времени на удаление", - говорится в Telegram-канале штаба.

Волонтеры сообщили, что сейчас уборкой занимаются шесть человек. "Нам очень нужны волонтёры! Приходите, присоединяйтесь к нашей команде, вместе мы сможем вернуть морю чистоту", - сообщили они. 

О помощи попросили и волонтеры, работающие на Бугазской косе. "4 августа (понедельник) едем продолжать работу по сбору последнего выброса. Будем рады помощникам и помощницам", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Сети, сито, лопата".

Они также сообщили, что зарегистрировались как Автономная некоммерческая благотворительная организация "ССЛ". "Теперь рычагов для благих действий у нас будет больше", - написали они.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
14:56, 2 августа 2025
Политзаключенная Ольга Петрова родила сына
08:57, 2 августа 2025
65 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
Пробка на въезде на мост. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:58, 2 августа 2025
Очередь из 2,6 тысячи машин образовалась перед Крымским мостом
00:51, 2 августа 2025
Семь беспилотников сбиты над Кубанью
Мусорный полигон в Новороссийске. Фото: Андрей Кравченко/Telegram
16:52, 1 августа 2025
Кондратьев назвал сроки расширения мусорного полигона в Новороссийске
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Активисты у здания суда в Батуми. Кадр видео JAMnews.
01 августа 2025, 21:55
Протестующие в Тбилиси и Батуми потребовали освободить политзаключенных

Рамзан Кадыров во время тренировки. 1 августа 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/clips279938622?z=clip279938622_456249037
01 августа 2025, 18:58
Кадыров обнародовал видео тренировки после перерыва в публичной активности

Памятник Айвазовскому в Карабахе. Фото: министерство культуры Армении
01 августа 2025, 12:50
Баку и Москва обменялись обвинениями после сноса памятника Айвазовскому в Карабахе

Сход селя в КБР. Фото: МЧС по КБР
01 августа 2025, 11:55
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировано более 340 человек

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше