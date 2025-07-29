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20:56, 29 июля 2025

Волонтеры раскритиковали отчет властей об отсутствии выбросов мазута в Анапе

Уборка мазута с пляжа в Анапе. Фото: https://anapamedia.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются. 

"Кавказский узел" писал, что 27 июля оперштаб Кубани отчитался о сборе 266 мешков мазута со дна моря за сутки. Ранее были демонтированы два из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ. 

Мониторинговые группы с 25 по 29 июля не зафиксировали новых выбросов мазута на побережье Анапы, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края. При этом власти отметили, что "незначительные локальные выбросы" возможны на пляже Джемете, где идут работы по сбору мазута со дна вблизи берега и замене защитных сетей у кромки воды. 

Данные об отсутствии новых выбросов опровергли волонтеры, работающие на очистке побережья в станице Благовещенской и на Бугазской косе. "Стоишь такая с лопатой, и "то ли лыжи не едут, то ли Бугазская коса и Благовещенская перестали быть Анапой…", - прокомментировали они отчет оперштаба в своем Telegram-канале "Сети, сито, лопата".

"Гребешь ты гребешь и кажется, что это капля в море. И новые выбросы на те же места никто не отменял", - говорится в другом сообщении волонтеров.

Правительство Краснодарского края сегодня утром объявило, что отелям Анапы возместят часть затрат, понесенных из-за отмены бронирований на фоне экологической катастрофы. Решение было принято после встречи губернатора Вениамина Кондратьева с предпринимателями, работающими в сфере санаторно-курортного размещения. 

"Приняли решение возместить отелям часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники, уплаты налогов. На такие субсидии из краевого резервного фонда направили 50 миллионов рублей. Мера сразу показала свою востребованность, мы уже получили десятки заявок", - цитирует Кондратьева пресс-служба правительства Кубани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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