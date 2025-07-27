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16:57, 27 июля 2025

Водолазы собирают в Анапе мазут на фоне отдыхающих

Отдыхающий на пляже Джемете. Фото Екатерины Железновой, 93.ru, https://93.ru/text/summer/2025/07/22/75755366/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб отчитался о соборе 266 мешков мазута со дна моря за прошлые сутки. Отдыхающие в Джемете разместились вблизи водолазов, которые собирают мазут со дна моря.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе завершен демонтаж двух из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ.

26 июля водолазы собрали и подняли на берег 266 мешков с мазутом в районе устья реки Можепсин в Анапе, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"В поселке Джемете Анапы продолжаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. В работах задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы", - говорится в сообщении.

Водолазы делают 2-4 заплыва в день, сообщило издание 93.ru.

"Когда штормит, поменьше работаем, потому что видимость хуже. А так от двух до четырех заплывов в день делаем, бывает больше. Иногда доходит до того, что, когда начинаем что-то поднимать, плывут пятна мазутные, люди приходят и говорят: «Вы что делаете, вы нам мешаете купаться». Их ничего не останавливает", - приводятся в публикации слова водолаза.

Машины спасателей и МЧС на пляже  в Джемете находятся в 15 метрах от отдыхающих. Рядом с машинами растянута веревка, на которой сушатся водолазные костюмы со следами мазута, говорится в публикации.

Владелица гостевого дома из Джемете рассказала, что раньше владельцам приходилось часто отказывать отдыхающим, мест не было. "Именно наш пляж не очень [чистый]. У нас тут стоит машина водолазов. А чуть дальше песок уже чистый. <...> Сейчас у нас занято 7 номеров из 26-ти, как жить — не знаю, помощи нам никакой нет. Мы как самозанятые работаем", - привело ее слова издание.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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