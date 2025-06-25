Введены новые уведомления туристов о рисках отдыха в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
При заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье после разлива мазута.
Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.
Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района туристы теперь подписывают документ о том, что уведомлены о запрете купания и закрытых пляжах, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС", - говорится в публикации.
Пляжи санатория «Надежда» в этом году не комплектуются лежаками, это сделано для безопасности отдыхающих, "которые легкомысленно относятся к угрозе для их здоровья", рассказал заместитель гендиректора санатория Владимир Бобяк.
Гости расписываются после прочтения
"В качестве безопасной альтернативы предлагаем использовать три открытых бассейна санатория с комфортными условиями для отдыха. Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения", - сказал он.
Кроме того, по словам Бобяка, на побережье постоянно работает спасатель, "чья задача – предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание", отмечается в публикации.
Напомним, загрузка отелей Анапы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилась на 50%. Часть отелей оказалась в бедственном положении, так как не может вернуть туристам деньги за отмененные бронирования.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.