Введены новые уведомления туристов о рисках отдыха в Анапе

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При заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье после разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Власти оценили в 200 тысяч число отдыхающих на побережье Краснодарского края На Черноморском побережье Кубани отдыхают около 200 тысяч человек. В регионе доступны 445 пляжей Черного и Азовского морей протяженностью более 115 километров.

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района туристы теперь подписывают документ о том, что уведомлены о запрете купания и закрытых пляжах, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС", - говорится в публикации.

Пляжи санатория «Надежда» в этом году не комплектуются лежаками, это сделано для безопасности отдыхающих, "которые легкомысленно относятся к угрозе для их здоровья", рассказал заместитель гендиректора санатория Владимир Бобяк.

Гости расписываются после прочтения

"В качестве безопасной альтернативы предлагаем использовать три открытых бассейна санатория с комфортными условиями для отдыха. Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения", - сказал он.

Кроме того, по словам Бобяка, на побережье постоянно работает спасатель, "чья задача – предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание", отмечается в публикации.

Напомним, загрузка отелей Анапы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилась на 50%. Часть отелей оказалась в бедственном положении, так как не может вернуть туристам деньги за отмененные бронирования.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".