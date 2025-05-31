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20:51, 31 мая 2025

Анапа потеряла около половины туристов из-за разлива мазута

Обстановка на одном из пляжей Анапы 31 мая. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы", https://t.me/makovozovy/37782.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрузка отелей Анапы на фоне разлива мазута по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 50%. Часть отелей находится в бедственной ситуации, так как не может вернуть туристам средства за отмененные бронирования, заявил представитель Ассоциации туроператоров России.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания. Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров.

Текущая загрузка Анапы на начало июня - минус 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "А дальше еще хуже - минус 60%-65%. И если ничего не изменится, то Анапа потеряет примерно 2 миллиона туристов из 4,5 миллиона, которые она приняла в прошлом году", - привел его слова "Интерфакс".

Если Роспотребнадзор в июле пересмотрит свои рекомендации по Анапе, то загрузка объектов резко увеличится, потому что на направлении действует большой отложенный спрос.

"Соответственно есть возможность, даже со стартом, например, первого июля, все-таки выйти в плюс и компенсировать те потери, которые образовались у бизнеса с начала сезона", - заключил он.

Центральный пляж Анапы. Фото Антона Быкова,
10:14 29.05.2025
Турсезон в Анапе вызвал разногласия у местных жителей
Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора и официальные запреты на купание, туристы продолжают заполнять пляжи Анапы. В информационном поле продолжаются разногласия: часть местных блогеров уверяет, что море чистое и всё безопасно, экологи и представители гостевых домов, напротив, бьют тревогу и говорят о манипуляциях.

Ромашкин также подчеркнул, что у многих отелей в Анапе возникли сложности с возвратом средств. "Цены снижаются в отелях Анапы, которые находятся в бедственной ситуации. Это связано с тем, что туристы, которые заранее забронировали гостиницу напрямую, обратились в суды, чтобы им вернули деньги. А отели, в свою очередь, не могут вернуть им средства. Наверное, объектам размещения надо ставить вопрос об отсрочке обязательств, если они чувствуют, что не справляются", - приводятся слова Ромашкина в публикации от 30 мая.

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства направил письмо  в Минэкономразвития с просьбой освободить отельеров из Анапы от налогов и выделить им субсидии и беспроцентные кредиты, сообщил "Коммерсант FM".

"Я думаю, это коснется не всех, а только тех, кто работает круглогодично. Частный бизнес, который функционирует всего четыре месяца, не попадает под эту категорию. Тех, кто открывается только в сезон, где-то 80%. В июне многие не начнут работу, особенно те, кто без бассейнов. Думаю, случится чудо, и люди плюнут на все запреты, деваться некуда. Соседние города не вместят столько людей. Ездят машины, кричат, чтобы не купались. Но все равно и дети, и взрослые это делают", -  приводятся в публикации от 24 мая в Telegram-канале радиостанции слова управляющего отелем "Александр Великий" Максима.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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