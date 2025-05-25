Отдыхающие проигнорировали запрет на купание в Анапе

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Пляжи в Анапе днем 25 мая заполнились отдыхающими, люди купались в море и загорали прямо у защитных валов, несмотря на то, что все пляжи в Анапе закрыты, на части из них продолжаются работы по уборке мазута.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями. Пляжи Анапы и побережья Темрюкского района Краснодарского края пока не могут быть использованы для купания и отдыха, заявил 23 мая Роспотребнадзор.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал сегодня в своем Telegram-канале многочисленные видео с пляжей Анапы. На записях и фото видно, что люди на пляжах есть, некоторые купаются, в том числе дети, некоторые загорают расположившись прямо у защитных валов. Часть людей просто прогуливается вдоль берега.

"Наш народ ничем не испугать! Ныряют и купаются вовсю!", - написал автор Telegram-канала "Маковозовы", опубликовав видео, на котором люди купаются в море на пляже, на котором продолжается ручное просеивание песка.

Видео с пляжа разместил и блогер Макс Анапский. "Смотрите, какая потрясающая обстановка, лебеди, народ гуляет по морю <...> вода очень прозрачная", - говорит он на видео.

В другом посте он сообщил, что "блогеров просят не приукрашивать ситуацию в Анапе". "Просьбы сопровождаются правда намеком на штраф. Опасения у властей вызывает купание детей в море, что они могут проглотить кусочек мазута ненароком", - сообщил он.

В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне, заявили 18 мая представители властей.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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