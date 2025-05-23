Роспотребнадзор продлил запрет на купание в море у Анапы

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Пляжи Анапы и побережья Темрюкского района Краснодарского края пока не могут быть использованы для купания и отдыха. На этом фоне отели в Анапе существенно снизили цены на отдых по сравнению с другими черноморскими курортами.

Как писал "Кавказский узел", из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края.

Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края пока не могут быть использованы для купания и отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района остаётся в зоне высокого риска, и наш еженедельный мониторинг, а мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду, (...) пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - цитирует Попова «Интерфакс».

Она также сообщила, что эту территорию специалисты обозначают "как зону особого контроля и мониторинга", чтобы "не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки".

По словам главы ведомства, остальные пляжи, соответствуют санитарным нормам. «Состояние воды, песка, рыбы на территории от Новороссийска до границы России по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует сантребованиям», - приводит слова главы Роспотребнадзора РИА «Новости».

Попова рассказала, что Роспотребнадзор проводит исследования по состоянию морской воды, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел разлив мазута из-за крушения танкеров. "Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет. По всем тем объектам окружающей среды, о которых я сказала, и по всем показателям, а мы исследуем пробы на более чем 60 показателей", - сказала Попова.

почти все отельеры дали цены 2024 года

Разница цен между Сочи и Анапой в этом году достигла 30%, заявил Национальной службе новостей вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Что касается Анапы, почти все отельеры дали цены 2024 года, а 15% отелей дали цены 2023 года. Поэтому видим сейчас резкий рост бронирований даже по Анапе. Такого не было никогда. Тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч в сутки, в Анапе стоит максимум 10 тысяч рублей», - рассказал он.

Напомним, власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне, заявили 18 мая представители властей.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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