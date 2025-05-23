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10:46, 23 мая 2025

Кабмин направил 7,5 миллиарда на подготовку к подъему танкеров из Керченского пролива

Затонувший танкер. Фото: Минтранс РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему двух танкеров с мазутом, затонувших недалеко от побережья Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля правительство выделило Росморречфлоту более миллиарда рублей на проектирование защитных куполов и демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Из резервного фонда выделено дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий крушения танкеров, сообщило сегодня на своем сайте правительство России.

Средства будут направлены Росморречфлоту

"Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трёх специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - говорится в публикации.

Крушение танкеров в Керченском проливе. 15 декабря 2025 г. Фото: МЧС РФ
15:00 04.04.2025
Ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе оценен в 84,9 миллиарда
Ведомственные комиссии завершили расследование причин крушения в Керченском проливе танкеров с мазутом. Экологический ущерб от разлива нефтепродуктов оценен почти в 85 миллиардов рублей.

К сообщению прикреплен текст распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, датированный 22 мая. "Выделить в 2025 году Росморречфлоту [...] ассигнования в размере до 7 565 618,2 тыс. рублей в целях финансового обеспечения выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров", - говорится в нем.

Согласно документу, Росморречфлоту предписано "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием" этих денег и предоставить в правительство доклад до 1 февраля 2026 года.

Напомним, власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне, заявили 18 мая представители властей.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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