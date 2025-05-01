Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

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Проектирование защитных куполов для затонувших недалеко от побережья Краснодарского края частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" и демонтаж отдельных частей судов, обойдутся не менее чем в миллиард рублей.

Как писал "Кавказский узел", танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году, после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе работ с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи защитных конструкций - коффердамов, на глубине до 20 метров. После установки коффердамов под ними откачают мазут и и лишь затем части судов и сами защитные конструкции будут поняты на поверхность, пояснил Минтранс.

Правительство РФ выделило Росморречфлоту более 1 миллиарда рублей на финансирование работ по локализации чрезвычайной ситуации в местах крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщило вечером 30 апреля ТАСС.

Как следует из текста документа, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере до 1 042 339,9 тысяч рублей.

Они предназначены для "выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в результате их крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года". В частности, речь идет о подготовке корпусов с демонтажем отдельных конструктивных частей затонувших фрагментов танкеров, а также проектировании защитных сооружений (коффердамов) над затонувшими фрагментами танкеров в количестве трех единиц.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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