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19:32, 18 мая 2025

Окончание механизированной очистки пляжей Анапы запланировано на июнь

Просеивание песка на анапском пляже. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 18.05.25, https://t.me/opershtab23/13504?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Механизированная очистка пляжей Анапы проводится на новом участке, в ней принимают участие 15 единиц техники. В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне.

Работы по механизированной очистке пляжей идут на четвертом участке протяженностью 1,5 километра — от моста около технополиса "Эра" до дома отдыха "Фея-2", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

На этом участке работают шесть тракторов и шесть просеивающих устройств, самосвалы и погрузчик "Петушок". В общей сложности 15 единиц.

"Техника просеивания трехфазная: сначала идут машины ПУМА-2200, которые просеивают более крупные фракции, за ними — ПУМА-1600, песок просеивают до визуально чистого вида. После этого по участку проходят тракторы с планировочными граблями, которые разравнивают песок, а за ними — плуг, который переворачивает грунт на глубину от 30 до 70 сантиметров. Далее мы ждем до 24 часов, пока песок просохнет. После снова используются планировочные грабли, которые готовят поверхность для работы просеивающей техники", — рассказал о технологии работы директор ООО "Курорты Анапы" Николай Заливин. 

Он сообщил, что работы проводятся ежедневно. "Думаю, что в июне будет конечная стадия. Главное, чтобы были благоприятные погодные условия — не было дождя, светило солнце и дул легкий ветер для обдувания и высушивания песка", — указал Заливин. Также он проинформировал, что технику  необходимо каждые 45 минут останавливать для охлаждения агрегатов.

Ранее власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

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Автор: "Кавказский узел"

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