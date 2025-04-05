Туроператоры оценили возможность курортного сезона в Анапе

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Оперштаб отчитался о новых выбросах мазута на побережье Анапы. Число бронирований после экокатастрофы заметно снизилось, но санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега моря не главный критерий, подчеркнули туроператоры. Как писал "Кавказский узел", 4 апреля кубанский блогер обнародовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Оперштаб назвал выбросы в этот день самыми масштабными за несколько недель. 2 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозапись местного жителя, который возмутился тем, что на пляже в анапском селе Витязево произошли выбросы мазута, и его никто не убирает. Власти Кубани заявили, что новые выбросы нефтепродукта в тот день не зафиксированы. 3 апреля краевые власти вновь заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, указал эколог Евгений Витишко.

Новые выбросы мазута зафиксировали на нескольких участках береговой линии Анапы 5 апреля после небольшого шторма. Выбросы обнаружены между станицей Благовещенской и селом Витязево, на пляже недалеко от детского лагеря "Приморский" и на пляже кемпинга "Пляжный поселок", сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Блогер Юрий Озаровский побывал сегодня на центральном пляже Витязево.

"На данном участке пляжа, после шторма, мы наблюдаем, что отсутствуют новые выбросы нефтепродуктов. Пляж находится в идеально чистом виде. Есть незначительный мусор, такой как ветки и палки, но все это в скором времени будет убрано", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Сезон будет провальным, и сильнее всего ударит по небольшим игрокам рынка, считает управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов. "Бронирований как почти не было, так и нет. Их в пять раз меньше, чем в обычное время. Я предполагаю, что летом многие самостоятельные туристы приедут сюда на машинах для того, чтобы увидеть своими глазами происходящее, и отправятся дальше, если на пляжах останется мазут. А если нет, то, может быть, кто-то и останется. Совершенно объективный показатель - это WorldSat. Статистика запроса "Отдых Анапа" сейчас в шесть раз ниже, чем в конце сезона, в октябре", - привел его слова "Коммерсант".

Туристы пока размышляют о возможности отдыха в Анапе, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Все в режиме паузы, ждут официальных заявлений властей об окончании режима ЧС. И свежих данных Роспотребнадзора по состоянию пляжей и морской воды. А некоторые ждут и скидки, справедливо полагая, что в ситуации оттока туристов отели пойдут на снижение цен. Но мы недавно совещались с представителями крупных отелей, туроператоров и пришли к общему выводу: до публикации новых данных по мазуту и экологической ситуации скидки давать преждевременно, ведь понять, сколько будет стоить отдых и каким будет турпоток, можно только после заявления властей. Сейчас же цены просто остановились — мы продаем лето в анапском регионе по ценам, которые выставили еще в ноябре", — процитировало его издание msk1.

По оценке Альянса турагентств России, Анапа в этом году потеряет не более 2 миллионов туристов.

"Анапа потеряла пусть не 80%, а 45% загрузки туристами. Но опять же, это мы сейчас говорим усредненно, кое-кто действительно потерял 80%. Это в стороне Благовещенки, Анапа ведь огромная – это и Джемете, и Витязево, и Веселовка. Санатории вообще почти ничего не потеряли, от силы 10-15%. Люди, которым нужно лечение, им все равно: можно купаться в море или нет. Приезжает много детей на спортивные программы, образовательные программы. Это то же самое, все равно: есть море или нет, – привел слова вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчана "Блокнот-Новороссийск".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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