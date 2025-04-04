Оперштаб счел значительными сегодняшние выбросы мазута в Анапе

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Сегодняшние выбросы мазута в Анапе самые большие за несколько недель, сообщил оперштаб. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", кубанский блогер обнародовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Пользователи Telegram, посмотревшие видео, раскритиковали власти за качество очистки побережья. 2 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозапись местного жителя, который возмутился тем, что на пляже в анапском селе Витязево произошли выбросы мазута, и его никто не убирает. Власти Кубани заявили, что новые выбросы нефтепродукта в тот день не зафиксированы. Ведомственные комиссии оценили ущерб экологии от разлива нефтепродуктов почти в 85 миллиардов рублей.

3 апреля краевые власти вновь заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, указал эколог Евгений Витишко.

Новые выбросы зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы 4 апреля, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. В частности, речь идет о пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, на пляже отеля "Пляжный поселок", на пляже около базы отдыха "Динамо", на пляже в районе санатория "Фея-3".

В другом сообщении оперштаб указал, что после шторма сегодня произошли "самые значительные за последние недели выбросы фрагментов мазута". Больше всего мазута оказалось – в районе санаториев "Фея-3" и "Лазурный берег". Здесь убирают сотрудники "Кубань-СПАС" и команды муниципалитетов.

При этом в сообщении указано, что защитный вал во время шторма не дал мазуту попасть на основное тело пляжа. "Нефтепродукты налипли на полипропиленовые сети, которые в ближайшее время поменяют на новые", - говорится в сообщении.

Эколог Жора Каваносян на основе спутниковых снимков, которые описал Рисксат, полагает, что "обломки танкеров на дне Керченского пролива продолжают течь".

Признаки истечения нефтепродуктов из районов затопления частей танкеров "Волгонефть-212 и -239" обнаружены на трех снимках от 31 марта, 28 и 8 марта. "Все загрязнения плёночные, самые крупные и продолжительные (6-8 часов истечения нефтепродуктов из неподвижных источников) зафиксированы 31 марта".

"Вероятно, выбросы, обнаруженные в Анапе сегодня, 4 апреля, как раз тот самый мазут, который вытекал из танкеров 31 марта", - написал он в своем Telegram-канале.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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