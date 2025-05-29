В Анапе приостановлен сбор туристического налога

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Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания.

Турсезон в Анапе вызвал разногласия у местных жителей Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора и официальные запреты на купание, туристы продолжают заполнять пляжи Анапы. В информационном поле продолжаются разногласия: часть местных блогеров уверяют, что море чистое и всё безопасно, экологи и представители гостевых домов, напротив, бьют тревогу и говорят о манипуляциях.

Совет муниципального образования город-курорт Анапа решил приостановить сбор туристического налога на территории города в текущем году, сообщает пресс-служба мэрии. "В целях оказания мер поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса, которые пострадали от последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе, решено приостановить действие туристического налога на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии города.

"Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС. Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов", - цитирует мэра Анапы Василия Швеца "Интерфакс".

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев предложил главам пострадавших в результате ЧП районов временно остановить сбор налога для туристов. В Новотаманском сельском поселении Темрюкского района сбор отменили в середине мая, пишет РБК.

Решение о введении с 2025 года туристического налога в Анапе депутатами местного совета было принято в 2024 году. В городе установили налог в размере 1% от стоимости проживания в отеле, пансионате или гостинице. В 2026 году сбор будет повышен до 2%, говорится в сообщении на официальном сайте города-курорта.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Новых выбросов мазута на побережье в Анапе не выявлено

Мониторинговые группы не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"29 мая на побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута", - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале штаба.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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