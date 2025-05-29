Турсезон в Анапе вызвал разногласия у местных жителей

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Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора и официальные запреты на купание, туристы продолжают заполнять пляжи Анапы. В информационном поле продолжаются разногласия: часть местных блогеров уверяют, что море чистое и всё безопасно, экологи и представители гостевых домов, напротив, бьют тревогу и говорят о манипуляциях.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Предупреждение о запрете купания и нахождения на пляжах транслируют на 34 видеоэкранах в Анапе. "Информация размещена и повторяется каждые 3–5 минут на всех медиаэкранах курорта. Они расположены в разных районах города, информируют туристов о временном ограничении функционирования пляжей. На 150 пляжах в Анапе и Темрюкском районе также установили таблички о запрете купания и разместили баннеры с информацией о проведении работ по ликвидации ЧС и об ограничении работы пляжных территорий. Закрытые участки береговой линии также есть на карте, которую публиковали ранее", - сообщил Оперштаб Кубани.

С 19 мая действует новый алгоритм работы муниципальных команд. В будни дежурят по шесть муниципалитетов, каждую неделю они сменяются. Основной очисткой пляжей занимается спецтехника ООО «Курорты Анапы».

Однако все это не мешает блогерам и отдельным туристам уверять в обратном: море чистое и купаться в нем можно.

Разногласия во мнениях

Лидер Культо-экологического клуба «Зелёный патруль» Елена Лейтан рассказала "Кавказскому узлу", что волонтёрская работа продолжается. "Добровольцы, активисты, местные жители, которые неравнодушны и не могут смотреть на это безобразие, продолжают выходить и работать. На пляжах Витязево стало очень чисто и уютно, получается чистить с помощью техники, так называемых камер. Температура поднялась до 26 градусов и это создало новые проблемы. Мазут опять стал появляться", - отмечает она.

Температура поднялась до 26 градусов и это создало новые проблемы. Мазут опять стал появляться

Елена также отмечает, что курортный сезон начался для крупных отелей, где есть бассейны и которые работают по принципу "всё включено". "Там люди есть, и гости этих отелей приходят на пляжи Анапы, несмотря на развешанные баннеры о запрете нахождения на пляже и купания. Некоторых эти запреты не смущают, и их за это никто не штрафует", - говорит она.

Блогер Юрий Озаровский в своём телеграм-канале выложил видео с подписью: "Отдохнуть любой ценой: пляжи Анапы, которые недавно залило мазутом, сейчас полны отдыхающих — никого не останавливают запреты на купание и предупреждения об опасности". Блогера "это радует".

В беседе с корреспондентом «Кавказского узла» Озаровский подтвердил: «Никто отдыхающих на пляжах пока не пресекает и не штрафует за их отдых в официально запрещённых местах. Пляжи притягивают разных туристов — как приехавших по путёвкам, так и дикарями».

Пляжи Анапы, которые недавно залило мазутом, сейчас полны отдыхающих

Блогер Макс Анапский представил независимые лабораторные анализы воды, профинансированные подписчиками. «Результаты проб на наличие нефтепродуктов в море! Пробы от 11 мая: Витязево — 0,032 мг/дм3, Джемете — 0,040 мг/дм3, Центральный пляж — 0,015 мг/дм3, Высокий берег — 0,012 мг/дм3. Всё это ниже допустимого уровня в 0,05 мг/дм3". Блогер также заявил, что Роспотребнадзор на его официальный запрос так и не ответил, какие нормы он применяет и какие результаты получал.

"Все анализы: лишь кусочки мозаики"

Эколог Игорь Шкарадюк считает, что анализы, проводимые блогерами, не дают полной картины. "Сейчас на песчаных пляжах Анапы есть мелкие капли мазута, выбрасываемые из моря. Но они есть не везде. Вы можете пройти сто метров и набрать ведёрко мазута, а можете пройти и не увидеть ни одной капли. Везде по-разному. Сегодня 28 мая. Берег практически чистый и гладкий. Волнение достаточно сильное. А позавчера был штиль, но зато берег на большей части был завален водорослями. В одних местах водоросли чистые, а в других местах запах водорослей заметно добавляется, запах мазута", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Реальной картины всего, что происходит с мазутом на Чёрном море, нет ни у кого

По словам эколога, в водорослях видны чёрные точки мазута. "Люди, которые говорят, что всё хорошо, можно купаться, страхи нагнетаются напрасно, в любой момент могут набраться аргументов в пользу своей точки зрения. И люди, которые говорят, что всё плохо, что вы рискуете потерять здоровье, если поедете отдыхать в Анапу, тоже найдут массу подтверждений своей точки зрения, - отметил он. - Вы можете найти чистый участок берега, можете найти участок берега в мазуте, причём на завтра это будут другие участки. Вы можете следить за берегом на протяжении нескольких дней и в этом месте не увидите ни капли мазута, а можете за один час собрать 35 килограммов мазута, как волонтёр МЧС Евгений Ищеховцев на прошлой неделе. В сильный шторм волны могут раскачать и обломки танкеров, лежащие на дне, из них выплеснется гораздо больше мазута, и волны могут смыть песок, пятен мазута на дне и поднять этот мазут и выбросить на берег. А в тихую-тихую погоду к берегу может прибить чистые водоросли, а может прибить мёртвых крабов в пятнах мазута, и замазученных мёртвых рыб. Так бывает".

По словам Шкарадюка, к сожалению, Роспотребнадзор не публикует результаты официальных анализов. "А чтобы блогерам или волонтёрам везти пробы далеко для независимой экспертизы и проводить там анализы, нужны деньги. Реальной картины всего, что происходит с мазутом на Чёрном море, нет ни у кого. И любые видеосвидетельства, протоколы, независимые анализы и так далее, показывают только маленький кусочек мозаики. Сказать однозначно, что ситуация наладилась, море чистое и туристы не пострадают от мазута — невозможно", - подчеркнул он.

Шкарадюк показал фото от 21 мая, на котором запечатлен мёртвый дельфинёнок в мазуте, 23 мая сделано фото водолазов с мешками мазута, 25 мая сняты замазученные крабы и скаты, на снимках за 26-28 мая видны водоросли с мазутом и мусором.

Малый бизнес на грани

Владелица гостевого дома Евгения рассказала "Кавказскому узлу", что подобные гостевые дома пустуют в этом сезоне.

"Туристы едут по путёвкам в крупные отели. Они все там. Чем их привлекли? Возможно низкими ценами, рекламами таких блогеров как Озаровский и Макс Анапский. Люди не видят официальной информации и её практически нет. Люди смотрят интернет, блогеров, смотрят скидки, рекламу… Похоже, что сейчас практикуют именно винные туры, которые так же активно рекламируют. На улицах полно пьяных туристов.. Им, конечно, плевать на мазут... В воде мазута не видно было сегодня, но вот с песком, конечно, беда", - отметила Екатерина.

Её коллега Татьяна из Сукко считает, что "люди не видят мазут, потому что не хотят его видеть".

Люди едут отдохнуть, и думать о негативных последствиях они просто не желают

"Они едут отдохнуть, и думать о негативных последствиях они просто не желают. Уже какой день встречаю отдыхающих, которым всё нормально. У них ноги в мазуте от хождения по замазученному песку, потому что он тает и прилипает к ступням. Но они ничего этого не видят, особенно в состоянии опьянения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна рассказала, что детские лагеря продолжают работать, но на пляже детей не видно. В Сукко стали устанавливать капитальный забор, уходящий в море, отделяя городской пляж от территории лагерей.

"27 мая Путин подписал закон "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов". Это удар по самым незащищённым слоям населения, которые выживали за счет бюджетного курортного бизнеса. Нас просто уничтожат, задушат налогами и требованиями. Тем самым власти решают проблему закрытия мелкого гостиничного бизнеса в пользу дорогих сетевых отелей", - подчеркнула также Татьяна.

Роспотребнадзор говорит, что пляжи в Крыму чистые, хотя нам известно о загрязнении и там

Она уверена, что проблема не столько в мазуте, сколько в желании властей перенаправить туризм в Крым. "Роспотребнадзор говорит, что пляжи в Крыму чистые, хотя нам известно о загрязнении и там. Это делается ради пополнения бюджета Крыма", - предполагает она.

По данным Роспотребнадзора от 23 мая, на побережье Краснодарского края от Новороссийска до Сочи "никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет". "На территории Республики Крым и города Севастополь также все показатели соответствуют нормам. Территории Анапы и Темрюкского района остаются в зоне высокого риска и пока не могут быть использованы", - говорится на сайте ведомства.

По словам местной жительницы Татьяны, в Анапе сейчас "складывается тревожная картина". Официальные ведомства заявляют о запретах, местные активисты и экологи подтверждают загрязнение, в то время как блогеры уверяют в безопасности отдыха. Туристы, не желая знать правду, продолжают загорать и купаться, а малый бизнес — выживать. Истина утопает в мазутной пене и информационном шуме", - заявила она "Кавказскому узлу".

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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