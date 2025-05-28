Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

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Наряду с табличками о том, что пляжи Анапы закрыты для купания, предостережения для отдыхающих выводятся теперь на видеоэкраны в разных районах города.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая, как и днем ранее, выбросы мазута на берег произошли около отеля "Пляжный поселок" в Анапе.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Расположены в разных районах города, информируют туристов о временном ограничении

На 34 видеоэкранах в Анапе транслируют предупреждение о запрете купания и пребывания на пляжах, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Информация размещена и повторяется каждые 3-5 минут на всех медиаэкранах курорта. Они расположены в разных районах города, информируют туристов о временном ограничении функционирования пляжей", - отмечается в публикации.

На 150 пляжах в Анапе и Темрюкском районе также установлены таблички о запрете купания и баннеры с информацией "об ограничении работы пляжных территорий", напомнили краевые власти.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания.

27 мая сотрудники МЧС с помощью беспилотника осмотрели 4,3 километра береговой линии и акватории на Центральном пляже Анапы, также сообщил сегодня оперштаб. "Фрагментов, которые могли оказаться осевшим на дно нефтепродуктом, не обнаружили", - говорится в публикации.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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