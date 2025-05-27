Второй за два дня выброс мазута отмечен близ отеля в Анапе

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Выбросы мазута сегодня убрали на одном участке побережья Анапы. Мелкую фракцию нефтепродуктов выбросило на берег возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", водолазы обнаружили трещины на затонувшей части танкера "Волгонефть-239", владелец судна отчитался об успешной экстренной откачке мазута из балластной части носа. Утечки из затонувших танкеров продолжаются, следует из данных спутникового мониторинга.

Мониторинговые группы во вторник выявили незначительные выбросы мелкой фракции мазута на берегу моря возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. "Свежие выбросы оперативно убрали. На других участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Это уже второй случай за двое суток — похожая ситуация была на этом же участке 26 мая.

Автопатрули предупреждают отдыхающих

Автопатрули с громкоговорителями, которые информируют о запрете купания и нахождения на пляжах в Анапе, в течение дня совершают до 10 рейсов вдоль берега. Два спецавтомобиля регулярно патрулируют береговую линию, напоминая отдыхающим о том, что на пляжах купание запрещено. В среднем в день каждый автомобиль совершает до 5 рейсов, всего – до 10 раз проезжает туда и обратно, информируя жителей. На маршрут выходят с 8:00 и ездят вдоль пляжей до 20:00.

«Отравление мазутом, бензином, керосином и так далее – это если человек находится в закрытом помещении. Если открытая местность и ветер, надышаться парами мазута практически невозможно. Но при контакте мазута с кожей бывают аллергические реакции и раздражения», - цитирует врача-токсиколога Михаила Кутушова издание «Подъём».

Кутушов назвал возможные симптомы. «Как правило, это першение в горле может быть, по типу ринита выделения из носа, кашель, а при поражении кожи – покраснения, зуд. Слабость и головокружения бывают, если надышаться. Но если лежать даже непосредственно там, где пропитан мазут, ты не отравишься. Но просто дерматит может быть. Надо тогда сходить к врачу и дифференцировать: контактный дерматит или аллергический», - отметил врач.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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