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12:56, 27 мая 2025

На затонувшей части танкера "Волгонефть-239" появились новые трещины

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239". Фото из Telegram оперштаба Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолазы обнаружили трещины на затонувшей части танкера "Волгонефть-239", владелец судна отчитался об успешной экстренной откачке мазута из балластной части носа. Утечки из затонувших танкеров продолжаются, следует из данных спутникового мониторинга.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля правительство выделило Росморречфлоту более миллиарда рублей на проектирование защитных куполов и демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему танкеров.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Подрядная организация, с которой судовладелец танкера "Волгонефть-239" заключил договор на удаление затонувшей носовой части судна, провела пробную аварийную откачку части мазута из поврежденных танков, работы признаны безопасными для экологии, сообщило ТАСС со ссылкой на компанию. 

Водолазы установили, что  "в балластном отсеке носовой части был обнаружен мазут, который мог с высокой вероятностью выйти на поверхность через новые трещины в корпусе, появление которых, возможно, могло быть вызвано вибрацией от забивания свай в непосредственной близости от корпуса носовой части судна", сообщили в компании. "Были проведены аварийные работы по экстренной откачке мазута из балластного отсека затонувшей носовой части судна. <...> При выполнении работ удалось избежать каких-либо утечек нефтепродуктов в морскую среду, что подтвердило, что разработанная система откачки мазута с танкера, находящегося на глубине, полностью готова к гарантированной безопасной откачке мазута с затонувшего судна", - говорится в сообщении от 26 мая.

Для откачки мазута использовалась технология, разработанная подрядчиком "Альтернативные решения". Мазут разогревался в течение полутора часов, затем извлечен на борт вспомогательного судна и закачан в емкости. В общей сложности откачано более 1 тонны мазута, сообщило агентство.

Снимок от 22.04.25, на котором просматривается источник мазутного загрязнения (нос «Волгонефть-212») и его разлив. Скриншот фото с сайта "Сканекс" от 13.05.25, https://www.scanex.ru/company/news/utechki-iz-zatonuvshikh-tankerov-v-kerchenskom-prolive-prodolzhayutsya/13 мая компания "Сканекс", занимающаяся спутниковым мониторингом сообщила, что в апреле истечение мазута из затонувших частей танкеров в апреле возобновилось.  На снимке от 17 апреля  "на место катастрофы просматривается источник загрязнения (нос «Волгонефть-239») и его разлив". "Загрязнение при умеренном северо-восточном ветре дрейфует вдоль побережья Крыма", - сообщила компания.

На снимке от 22 апреля  просматриваются "фрагментированные пятна нефтепродукта (нос «Волгонефть-212») и его разлив, причем загрязнение при юго-западном ветре дрейфует по направлению в Керченский пролив". Снимки от 23 апреля показали, что загрязнения, скопившиеся у носовых частей танкеров дрейфуют  в восточном направлении широкой полосой (от 150 до 500 м шириной), говорится в сообщении.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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