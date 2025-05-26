Выбросы мазута произошли около отеля в Анапе

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Новые выбросы мазута на морской берег найдены сегодня около анапского отеля "Пляжный поселок".

Как писал "Кавказский узел", 21 мая оперштаб Кубани сообщил, что 19 мая представители муниципалитетов, участвующие в ликвидации последствий разлива мазута, перешли на новый график уборки пляжей Анапы. В прежних масштабах привлечение бюджетников к очистке пляжей уже не требуется, так как выбросы мазута стали происходить реже и в небольших количествах, объяснили власти.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания.

Экологи усомнились в восстановлении пляжей Анапы в ближайшие несколько лет На пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Сегодня во время утреннего осмотра были найдены "незначительные выбросы" мелкой фракции мазута около отеля «Пляжный поселок» в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Выбросы мазута оперативно убрали. На других участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили", - говорится в публикации.

На анапских пляжах "активно продолжается механизированная уборка", сообщили краевые власти. "Основную работу по очистке пляжей ведет спецтехника", - отмечается в сообщении.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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