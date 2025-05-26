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17:43, 26 мая 2025

Выбросы мазута произошли около отеля в Анапе

Уборка мазута на пляжах Анапы. 26 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13531

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута на морской берег найдены сегодня около анапского отеля "Пляжный поселок".

Как писал "Кавказский узел", 21 мая оперштаб Кубани сообщил, что 19 мая представители муниципалитетов, участвующие в ликвидации последствий разлива мазута, перешли на новый график уборки пляжей Анапы. В прежних масштабах привлечение бюджетников к очистке пляжей уже не требуется, так как выбросы мазута стали происходить реже и в небольших количествах, объяснили власти.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания.

Мазут на пляже. Иллюстрация создана
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Экологи усомнились в восстановлении пляжей Анапы в ближайшие несколько лет
На пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Сегодня во время утреннего осмотра были найдены "незначительные выбросы" мелкой фракции мазута около отеля «Пляжный поселок» в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Выбросы мазута оперативно убрали. На других участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили", - говорится в публикации.

На анапских пляжах "активно продолжается механизированная уборка", сообщили краевые власти. "Основную работу по очистке пляжей ведет спецтехника", - отмечается в сообщении.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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23:49, 25 мая 2025
Отдыхающие проигнорировали запрет на купание в Анапе
Пляж близ Анапы. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 25.05.25, https://t.me/opershtab23/13525.
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